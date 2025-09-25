Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Qualcomm dévoile la nouvelle puce des smartphones haut de gamme

Qualcomm a officiellement dévoilé le Snapdragon 8 Elite Gen 5, un processeur conçu pour équiper la prochaine vague de smartphones Android haut de gamme. Gravée en 3 nm, cette puce introduit des améliorations au niveau des performance, d’intelligence artificielle et de capacités multimédias.

Un bond en avant pour la performance et l’efficacité

Le cœur de cette nouvelle puce est le CPU Oryon de troisième génération qui promet un gain de performance de 20 % tout en étant 35 % plus économe en énergie que son prédécesseur. Il est structuré avec deux cœurs Prime cadencés jusqu’à 4,6 GHz et six cœurs Performance atteignant 3,62 GHz.

La partie graphique n’est pas en reste, avec un GPU Adreno de nouvelle génération. Celui-ci offre une hausse de performance de 23 % et consomme 20 % d’énergie en moins. Une nouvelle mémoire cache dédiée de 18 Mo, baptisée Adreno HPM (High Performance Memory), permet de réduire la latence et d’économiser 10 % d’énergie supplémentaire, ce qui se traduira par une expérience de jeu ultra-réactive.

L’IA et la vidéo au cœur des nouveautés

Cette année, Qualcomm met l’accent sur l’intelligence artificielle agentique embarquée grâce à son NPU Hexagon qui est 37 % plus rapide. Cette puissance de calcul est mise à profit pour des fonctionnalités vidéo inédites. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est ainsi le premier processeur à prendre en charge le format Advanced Professional Video (APV) lancé avec Android 16, permettant une capture vidéo quasi sans perte.

De plus, la puce intègre Dragon Fusion qui vise à donner à chaque image d’une vidéo la qualité d’une photo. Cette prouesse est rendue possible par la combinaison du NPU et du dernier processeur d’image Spectra. Ce dernier dispose désormais d’un système de 20 bits, multipliant par quatre la plage dynamique pour des couleurs plus riches et des contrastes saisissants.

Qualcomm propose également la technologie Snapdragon Audio Sense qui promet un son de qualité professionnelle dans n’importe quel environnement. La puce traite directement le signal des micros MEMS piézo-électriques pour offrir des fonctions avancées comme une réduction du bruit du vent, un zoom audio et « un son HDR », comme l’indique Qualcomm. Le fabricant affirme que cette technologie peut éliminer le besoin de recourir à un micro-cravate ou un micro-canon externe.

Une adoption massive attendue

De nombreux constructeurs de smartphones ont déjà prévu d’intégrer le Snapdragon 8 Elite Gen 5. La liste inclut des marques comme Samsung, Xiaomi, OnePlus, Sony, et OPPO, parmi d’autres. Les premiers smartphones équipés de cette nouvelle puce sont attendus dans les jours à venir et elle continuera d’équiper des modèles haut de gamme jusqu’en 2026.