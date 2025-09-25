TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Qualcomm dévoile la nouvelle puce des smartphones haut de gamme
Actualité Mobiles et Tablettes

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Qualcomm dévoile la nouvelle puce des smartphones haut de gamme

25 Sep. 2025 • 9:56
0

Qualcomm a officiellement dévoilé le Snapdragon 8 Elite Gen 5, un processeur conçu pour équiper la prochaine vague de smartphones Android haut de gamme. Gravée en 3 nm, cette puce introduit des améliorations au niveau des performance, d’intelligence artificielle et de capacités multimédias.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Un bond en avant pour la performance et l’efficacité

Le cœur de cette nouvelle puce est le CPU Oryon de troisième génération qui promet un gain de performance de 20 % tout en étant 35 % plus économe en énergie que son prédécesseur. Il est structuré avec deux cœurs Prime cadencés jusqu’à 4,6 GHz et six cœurs Performance atteignant 3,62 GHz.

La partie graphique n’est pas en reste, avec un GPU Adreno de nouvelle génération. Celui-ci offre une hausse de performance de 23 % et consomme 20 % d’énergie en moins. Une nouvelle mémoire cache dédiée de 18 Mo, baptisée Adreno HPM (High Performance Memory), permet de réduire la latence et d’économiser 10 % d’énergie supplémentaire, ce qui se traduira par une expérience de jeu ultra-réactive.

L’IA et la vidéo au cœur des nouveautés

Cette année, Qualcomm met l’accent sur l’intelligence artificielle agentique embarquée grâce à son NPU Hexagon qui est 37 % plus rapide. Cette puissance de calcul est mise à profit pour des fonctionnalités vidéo inédites. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est ainsi le premier processeur à prendre en charge le format Advanced Professional Video (APV) lancé avec Android 16, permettant une capture vidéo quasi sans perte.

De plus, la puce intègre Dragon Fusion qui vise à donner à chaque image d’une vidéo la qualité d’une photo. Cette prouesse est rendue possible par la combinaison du NPU et du dernier processeur d’image Spectra. Ce dernier dispose désormais d’un système de 20 bits, multipliant par quatre la plage dynamique pour des couleurs plus riches et des contrastes saisissants.

Qualcomm propose également la technologie Snapdragon Audio Sense qui promet un son de qualité professionnelle dans n’importe quel environnement. La puce traite directement le signal des micros MEMS piézo-électriques pour offrir des fonctions avancées comme une réduction du bruit du vent, un zoom audio et « un son HDR », comme l’indique Qualcomm. Le fabricant affirme que cette technologie peut éliminer le besoin de recourir à un micro-cravate ou un micro-canon externe.

Une adoption massive attendue

De nombreux constructeurs de smartphones ont déjà prévu d’intégrer le Snapdragon 8 Elite Gen 5. La liste inclut des marques comme Samsung, Xiaomi, OnePlus, Sony, et OPPO, parmi d’autres. Les premiers smartphones équipés de cette nouvelle puce sont attendus dans les jours à venir et elle continuera d’équiper des modèles haut de gamme jusqu’en 2026.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Snapdragon 8 Elite-2 Mobiles / Tablettes

Qualcomm et Google promettent 8 années de mise à jour pour Android

Qualcomm Hors-Sujet

Justice : Qualcomm remporte son bras de fer avec ARM

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Flight Simulator 2024

Flight Simulator 2024 : un trailer, une date de sortie pour la version PS5, et la compatibilité PS VR 2

25 Sep. 2025 • 12:05
0 Jeux vidéo

C’est officiel : Microsoft Flight Simulator va poser ses ailes sur PlayStation 5. Confirmé lors du State of Play du 24 septembre 2025, le...

Snapdragon X2 Elite

Snapdragon X2 Elite : Qualcomm dévoile sa puce 18 cœurs pour les PC

25 Sep. 2025 • 10:48
0 Matériel

En parallèle de sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour mobile, Qualcomm a présenté ses nouveaux processeurs pour ordinateurs portables...

Pulse elevate

Pulse Elevate : Sony dévoile des enceintes sans fil pour les gamers… et les autres

25 Sep. 2025 • 9:57
0 Matériel

Sony Interactive Entertainment s’aventure pour la première fois dans le segment des enceintes sans fil de bureau avec sa nouvelle gamme Pulse...

Marvel Wolverine

Marvel’s Wolverine : premier trailer pour l’exclusivité PlayStation d’Insomniac Games

25 Sep. 2025 • 9:18
0 Jeux vidéo

Insomniac Games a frappé fort lors du State of Play de ce jeudi 24 septembre 2025 en dévoilant Marvel’s Wolverine dans le segment...

Bouygues Telecom Logo

Piratage de Bouygues Telecom : vous pouvez vérifier si vous êtes concerné

24 Sep. 2025 • 22:28
4 Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom a fait l’objet d’un gros piratage pendant l’été, au point que les données personnelles de millions...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Promo Amazon : le nouveau chargeur MagSafe / Qi 25 W d’Apple à prix réduit

Promo Amazon : le nouveau chargeur MagSafe / Qi 25 W d’Apple à prix réduit

25 Sep. 2025 • 12:27

image de l'article Tim Cook poursuit sa tournée japonaise avec un Pikachu, un boys band… et un jeu Dragon Ball

Tim Cook poursuit sa tournée japonaise avec un Pikachu, un boys band… et un jeu Dragon Ball

25 Sep. 2025 • 11:50

image de l'article iPhone : un test montre si la limite de recharge sert à quelque chose

iPhone : un test montre si la limite de recharge sert à quelque chose

25 Sep. 2025 • 10:30

image de l'article Apple dévoile SimpleFold, une IA « légère » et prédictive pour les protéines

Apple dévoile SimpleFold, une IA « légère » et prédictive pour les protéines

25 Sep. 2025 • 10:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site