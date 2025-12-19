Sony rachète les Peanuts (Snoopy)

Sony poursuit sa stratégie d’expansion dans le divertissement en annonçant le rachat d’une part majoritaire de la célèbre franchise Peanuts. Le groupe japonais va débourser environ 460 millions de dollars pour acquérir 41 % de parts supplémentaires auprès de la société canadienne WildBrain. Cette opération porte ainsi sa participation totale à 80 %, après une première prise de 39 % réalisée en 2018.

L’accord reste conditionné aux autorisations réglementaires, mais une fois finalisé, Peanuts deviendra une filiale consolidée de Sony. La famille de Charles M. Schulz, créateur historique de la bande dessinée, conservera les 20 % restants, maintenant ainsi un lien direct avec l’héritage du dessinateur.

Une franchise culte vieille de 75 ans

Créé en 1950, l’univers Peanuts a marqué des générations de lecteurs avec ses personnages emblématiques, de Snoopy à Charlie Brown, en passant par Lucy ou le fragile Linus. D’abord diffusée sous forme de strips dans la presse (de petites planches de BDs), la franchise s’est imposée au fil des décennies à travers des séries animées, des films, des produits dérivés et même des partenariats culturels plus ou moins majeurs.

Sony vise une exploitation mondiale et multiplateforme

En prenant le contrôle de Peanuts, Sony renforce son catalogue de propriétés intellectuelles à forte valeur émotionnelle. Le groupe pourrait exploiter la licence sur plusieurs fronts : animation, cinéma, streaming, jeux vidéo et merchandising, tout en s’appuyant sur ses studios et plateformes existants. Il faudra surviller aussi l’impact de ce rachat sur la plateforme Apple TV, particulièrement liée aux Peanuts (tous les épisodes anciens et de nouveaux épisodes sont disponibles sur la plateforme).