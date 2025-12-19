TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Sony rachète les Peanuts (Snoopy)
Hors-Sujet

Sony rachète les Peanuts (Snoopy)

19 Déc. 2025 • 11:55
0

Sony poursuit sa stratégie d’expansion dans le divertissement en annonçant le rachat d’une part majoritaire de la célèbre franchise Peanuts. Le groupe japonais va débourser environ 460 millions de dollars pour acquérir 41 % de parts supplémentaires auprès de la société canadienne WildBrain. Cette opération porte ainsi sa participation totale à 80 %, après une première prise de 39 % réalisée en 2018.

L’accord reste conditionné aux autorisations réglementaires, mais une fois finalisé, Peanuts deviendra une filiale consolidée de Sony. La famille de Charles M. Schulz, créateur historique de la bande dessinée, conservera les 20 % restants, maintenant ainsi un lien direct avec l’héritage du dessinateur.

Peanuts

Une franchise culte vieille de 75 ans

Créé en 1950, l’univers Peanuts a marqué des générations de lecteurs avec ses personnages emblématiques, de Snoopy à Charlie Brown, en passant par Lucy ou le fragile Linus. D’abord diffusée sous forme de strips dans la presse (de petites planches de BDs), la franchise s’est imposée au fil des décennies à travers des séries animées, des films, des produits dérivés et même des partenariats culturels plus ou moins majeurs.

Sony vise une exploitation mondiale et multiplateforme

En prenant le contrôle de Peanuts, Sony renforce son catalogue de propriétés intellectuelles à forte valeur émotionnelle. Le groupe pourrait exploiter la licence sur plusieurs fronts : animation, cinéma, streaming, jeux vidéo et merchandising, tout en s’appuyant sur ses studios et plateformes existants. Il faudra surviller aussi l’impact de ce rachat sur la plateforme Apple TV, particulièrement liée aux Peanuts (tous les épisodes anciens et de nouveaux épisodes sont disponibles sur la plateforme).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

prix formules chagpt

ChatGPT Go arrive en France : l’abonnement OpenAI à 8€ par mois veut séduire les utilisateurs « entre deux »

19 Déc. 2025 • 14:12
0 Internet

OpenAI élargit son offre en France avec ChatGPT Go, une formule payante pensée comme une porte d’entrée vers un usage plus...

TikTok Logo

TikTok sécurise son avenir aux États-Unis avec un accord piloté par Oracle

19 Déc. 2025 • 13:15
0 Hors-Sujet

TikTok s’apprête à tourner une page décisive de son histoire américaine. La plateforme a en effet conclu un accord pour...

Michaela (Michi) Benthaus

Pour la première fois, une femme en fauteuil roulant va effectuer un vol suborbital

19 Déc. 2025 • 10:36
0 Science

Samedi 20 décembre sera une date symbolique importante pour l’aérospatiale. Pour la première fois en effet, une femme se...

Loi ecrans et reseaux sociaux

Loi écrans et réseaux sociaux : le Sénat durcit le ton pour protéger les mineurs, de l’école aux plateformes

19 Déc. 2025 • 9:56
0 Internet

Le 18 décembre 2025, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi qui vise à mieux protéger les...

Icône de l'application YouTube

YouTube supprime des chaînes qui génèrent de fausses bandes-annonces de films par IA

18 Déc. 2025 • 20:36
0 Internet

YouTube vient de fermer définitivement les chaînes de Screen Culture et KH Studio, deux poids lourds de la plateforme qui cumulaient plus de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV prépare une comédie dramatique avec Will Poulter en vedette

Apple TV prépare une comédie dramatique avec Will Poulter en vedette

19 Dec. 2025 • 12:45

image de l'article Plans : Apple met un terme aux visites des villes via Flyover

Plans : Apple met un terme aux visites des villes via Flyover

19 Dec. 2025 • 11:15

image de l'article App Store : Apple de nouveau sous pression judiciaire aux États-Unis

App Store : Apple de nouveau sous pression judiciaire aux États-Unis

19 Dec. 2025 • 9:45

image de l'article L’Apple Studio Display a des scintillements à cause d’un bug de macOS Tahoe

L’Apple Studio Display a des scintillements à cause d’un bug de macOS Tahoe

18 Dec. 2025 • 22:29

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site