TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires [#BonPlan] Les promos High-Tech du 19 décembre (livraison avant Noël)
Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 19 décembre (livraison avant Noël)

19 Déc. 2025 • 17:49
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Bons Plans De Noel

 

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Pack Console PlayStation5 Edition Numérique 825 Go – Fortnite Flowering Chaos – Edition limitée à 349€ au lieu de 449€ sur @Amazon
  • Console Portable Asus Rog Xbox Ally – Écran 7″ FHD, IPS, 120 Hz, AMD Ryzen Z2 A, 16 Go + 512 Go, Blanche à 449€ au lieu de 579€ sur @Boulanger avec le code ROGALLY50
  • Console Nintendo Switch 2 à 399,99€ sur @Cdiscount avec le code 20NOEL
  • Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Console Sony PlayStation 5 – Édition Digitale, 825 Go (Modèle Slim) à 349€ sur @Cdiscount
  • Pack Console PlayStation 5 1 To – EA Sports FC 26 à 449€ au lieu de 549€ sur @E.Leclerc
  • Pack Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau à 469,99€ sur @Cdiscount avec le code AVENT40
  • Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 419,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Alimentation PC Asus Rog Strix 850W 80 Plus Platinum – ATX 3.1, PCIe 5.1 à 135,12€ au lieu de 176,07€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 794€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 415€ sur @Cdiscount
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 104,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 369€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

bons plans de Noel Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 4 décembre (livraison avant Noël)

bons plans de Noel Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 décembre (livraison avant Noël)

bons plans de Noel Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 8 décembre (livraison avant Noël)

bons plans de Noel Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 11 décembre (livraison avant Noël)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Gemini Logo

Google reporte le remplacement de Google Assistant par Gemini à 2026

19 Déc. 2025 • 21:03
0 Applications

Le basculement total vers l’intelligence artificielle Gemini sur les smartphones devra finalement attendre 2026. Alors que Google avait...

ChatGPT Logo Icone

ChatGPT ajoute la possibilité d’épingler vos conversations avec l’IA

19 Déc. 2025 • 20:16
0 Internet

OpenAI multiplie les annonces autour de ChatGPT en cette fin d’année, enchaînant les mises à jour comme ChatGPT-5.2 ou le...

Intelligence Artificielle Robot

Meta prépare de nouveaux modèles d’IA image et vidéo pour 2026

19 Déc. 2025 • 19:05
0 Logiciels

Meta accélère discrètement le développement de nouveaux modèles d’intelligence artificielle destinés...

Google Gemini Verifier Si Video Generee Par Intelligence Artificielle

Vraie vidéo ou générée par IA ? Google Gemini vérifie pour vous

19 Déc. 2025 • 18:56
0 Internet

Après avoir proposé la détection d’images générée par intelligence artificielle, Google franchit une...

Ready Player Me

Gaming : Netflix rachète Ready Player Me, un spécialiste des avatars numériques

19 Déc. 2025 • 18:34
0 Hors-Sujet

Après avoir créé un véritable tremblement de terre médiatique suite au rachat de Warner Bros. (qui doit encore...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Sécurité : Apple cache iOS 18.7.3 pour forcer l’installation d’iOS 26

Sécurité : Apple cache iOS 18.7.3 pour forcer l’installation d’iOS 26

19 Dec. 2025 • 20:42

image de l'article Apple ne signe plus iOS 26.1 : restauration et mise à jour bloquées

Apple ne signe plus iOS 26.1 : restauration et mise à jour bloquées

19 Dec. 2025 • 19:04

image de l'article UniGen-1.5 : Apple dévoile une IA qui comprend, génère et modifie des images

UniGen-1.5 : Apple dévoile une IA qui comprend, génère et modifie des images

19 Dec. 2025 • 18:28

image de l'article Apple Watch : Apple est autorisé à activer les alertes d’hypertension en Australie

Apple Watch : Apple est autorisé à activer les alertes d’hypertension en Australie

19 Dec. 2025 • 18:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site