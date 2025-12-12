TENDANCES
[#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 décembre (livraison avant Noël)

12 Déc. 2025 • 21:58
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Bons Plans De Noel

 

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Batterie Externe Baseus EnerGeek Powerbank – 145W, 20000mAh, avec 60cm Extensible USB-C Câble à 31,49€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Street Fighter 6 Collector’s Edition sur PS4 à 79,96€ au lieu de 150€ sur @Amazon
  • Coffret Blu-ray Jean-Claude Van Damme – 6 films à 14,99€ au lieu de 27,89€ sur @Amazon
  • Console Nintendo Switch 2 + Mario kart world (Adhérent Fnac 80€ CC) à 459,99€ sur @Fnac
  • Console Sony PS5 Pro (+100€ fidélité pour les adhérents Fnac One) à 699,99€ au lieu de 799,99€ sur @Fnac avec le code ONENOEL
  • Pack Smartphone 6,2″ Samsung Galaxy S25 – 256 Go + PC Portable Chromebook à 799€ sur @Boulanger
  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 79,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon
  • Carte Mère Gigabyte B850 Eagle Ice – Compatible Processeurs AMD Ryzen série 9000, VRM numérique 8+2+2 Phases, Jusqu’à 8200 MHz DDR5 à 155,99€ au lieu de 193,82€ sur @Amazon
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition FRA sur PS5 à 39,99€ sur @Amazon
  • PC Portable 14″ Apple MacBook Pro – M4, 16 Go Ram, 1 To à 1649€ au lieu de 1909€ sur @Darty
  • TV 48″ LG OLED48B4 – OLED, 4K UHD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, FreeSync Premium / G-Sync, VRR & ALLM (via 230,70€ sur la Carte de Fidélité) à 538,30€ au lieu de 769€ sur @E.Leclerc
  • Carte Graphique Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G (Via ODR de 60€ & +100€ cagnottés pour les adhérents FNAC One) à 639,99€ sur @Fnac avec le code ONENOEL
  • Interrupteur Intelligent Sonoff Zigbee ZBMINIR2, Fonctionne Avec Alexa – Google Home à 7,90€ au lieu de 12,37€ sur @Amazon
  • Carte Graphique Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16 Go (Via 60€ d’ODR) à 608,99€ sur @Amazon
  • Enceinte stéréo portable Harman Kardon Onyx Studio 8 – Noir à 129,99€ sur @Cultura
  • Carte graphique Asus Prime GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB à 1089€ au lieu de 1129,38€ sur @Amazon

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Portable Asus Rog Xbox Ally – Écran 7″ FHD, IPS, 120 Hz, AMD Ryzen Z2 A, 16 Go + 512 Go, Blanche à 449€ au lieu de 579€ sur @Boulanger avec le code ROGALLY50
  • Console Nintendo Switch 2 à 399,99€ sur @Cdiscount avec le code 20NOEL
  • Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Console Sony PlayStation 5 – Édition Digitale, 825 Go (Modèle Slim) à 349€ sur @Cdiscount
  • Pack Console PlayStation 5 1 To – EA Sports FC 26 à 449€ au lieu de 549€ sur @E.Leclerc
  • Pack Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau à 469,99€ sur @Cdiscount avec le code AVENT40
  • Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 419,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Alimentation PC Asus Rog Strix 850W 80 Plus Platinum – ATX 3.1, PCIe 5.1 à 135,12€ au lieu de 176,07€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 794€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 415€ sur @Cdiscount
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 104,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 369€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

