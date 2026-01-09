[CES 2026] Le robot humanoïde Alex sait interagir sans être contrôlé par un opérateur

Au CES 2026 de Las Vegas, les démonstrations spectaculaires ne manquent pas, mais certaines marquent encore davantage les esprits. C’est le cas d’Alex, un robot humanoïde présenté par la start-up Werobotics, qui a surpris les visiteurs par sa capacité à interagir physiquement avec une fluidité rarement observée dans ce domaine, et ce sans opérateur contrôlant à distance la machine.
Face au robot, le réflexe est immédiat : tendre la main. Après un bref instant d’analyse, Alex répond par une poignée de main fluide et maîtrisée. Un mouvement de bras déclenche aussitôt des applaudissements synchronisés. Tout cela sans opérateur pour commander à distance le robot : les interactions se déroulent en temps réel, grâce à une caméra frontale capable de reconnaître les gestes humains et d’y répondre quasi instantanément.
Le contact physique entre un humain et un robot représente un défi majeur pour l’avenir, tant en matière de sécurité que de précision des gestes. Werobotics affirme avoir relevé ce défi en misant sur un contrôle avancé de la force du robot. Plutôt que de multiplier les capteurs externes, Alex analyse les variations de courant dans ses moteurs afin d’estimer l’effort exercé par son interlocuteur, ce qui lui permet d’ajuster ses mouvements en conséquence.
Cette approche, qualifiée de « sensibilité inverse » s’inspire du fonctionnement du corps humain, où la perception de l’effort repose sur les muscles et les articulations. Le résultat se traduit par des gestes souples, intuitifs et rassurants, même lors d’un contact direct.
Avec Alex, Werobotics défend une philosophie centrée sur l’optimisation mécanique et les algorithmes de contrôle, plutôt que sur l’accumulation de capteurs. Une orientation qui a attiré l’attention d’acteurs majeurs du secteur, comme Nvidia ou Meta, présents sur le salon.
Au-delà de la prouesse technique, cette démonstration suggère que dns un avenir proche, les robots humanoïdes seront capables d’interactions fluides et sécurisées avec les êtres humains. Un signal fort pour l’avenir des robots appelés à cohabiter, un jour, avec les humains dans des environnements du quotidien voire domestiques.
