Agile ONE : l’Europe aussi a son robot humanoïde

Agile Robots, une start-up munichoise spécialisée dans la robotique alimentée par l’IA, vient de lancer son tout premier robot humanoïde, l’Agile ONE. Conçu pour évoluer dans des environnements industriels, l’Agile ONE est capable de collaborer en toute sécurité avec les personnes et les automates présents sur les sites de production. Si l’on en croit le fondateur d’Agile Robots, le Dr. Zhaopeng Chen, ce robot incarne la “Physical AI” — c’est à dire une IA capable de percevoir, comprendre et agir dans le monde physique (ce qui semble rejoindre les projets du français Yann LeCun).
L’un des atouts majeurs d’Agile ONE réside dans ses mains très avancées : dotées de cinq doigts et de capteurs de pointe à chaque articulation, ces mains offrent au robot une dextérité comparable à celle de la main humaine. Grâce à cette sensibilité, Agile ONE maîtrise aussi bien des tâches demandant de la précision que des manipulations plus robustes. L' »intelligence » du robot est alimentée par un modèle d’IA entraîné sur l’un des plus grands jeux de données industriels d’Europe, le tout complété par des simulations et des données collectées auprès d’opérateurs réels.
Pour assurer une plus grande adaptabilité encore, Agile Robots a mis au point une architecture IA multicouche, avec des niveaux dédiés au raisonnement stratégique, à la réponse rapide et au contrôle moteur fin. Le robot dispose également d’interfaces ergonomiques adaptées au travail collaboratif : les “yeux” LED du robot sont expressifs et un affichage sur la poitrine permet une communication simple avec les ouvriers humains, sans oublier des capteurs de proximité qui permettent au robot de rapidement situer les personnes situées dans son environnement proche.
La production en série d’Agile ONE devrait démarrer au début de l’année 2026 dans une tout nouvelle usine bavaroise. Conçu pour transporter du matériel, réaliser des opérations de pick-and-place, utiliser des outils ou effectuer des manipulations précises, Agile ONE viendra compléter le large écosystème d’Agile Robots — déjà composé de bras robotiques, de robots mobiles et d’un logiciel central AgileCore.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
La Black Friday Week bat son plein avec jusqu’à -60 % sur une large sélection. Les codes ci-dessous sont utilisables sur toutes...
L’an dernier, Qualcomm avait juré que les jeux fonctionneraient sans problème sur ses PC portables sous Windows Arm avec le processeur...
OpenAI fait savoir que les discussions de groupe dans ChatGPT sont maintenant disponibles pour tous les utilisateurs dans le monde. Il y avait eu un test...
Microsoft vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie visant à transformer Windows 11 en un véritable environnement...
Prenant un virage de plus en plus autoritaire sur l’intelligence artificielle, l’administration Trump plancherait sur un projet...
21 Nov. 2025 • 16:30
21 Nov. 2025 • 16:27
21 Nov. 2025 • 15:10