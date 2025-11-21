TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Agile ONE : l’Europe aussi a son robot humanoïde
Science

Agile ONE : l’Europe aussi a son robot humanoïde

21 Nov. 2025 • 15:15
0

Agile Robots, une start-up munichoise spécialisée dans la robotique alimentée par l’IA, vient de lancer son tout premier robot humanoïde, l’Agile ONE. Conçu pour évoluer dans des environnements industriels, l’Agile ONE est capable de collaborer en toute sécurité avec les personnes et les automates présents sur les sites de production. Si l’on en croit le fondateur d’Agile Robots, le Dr. Zhaopeng Chen, ce robot incarne la “Physical AI” — c’est à dire une IA capable de percevoir, comprendre et agir dans le monde physique (ce qui semble rejoindre les projets du français Yann LeCun).

Des mains ultra-dextres et une IA entraînée sur des données réelles

L’un des atouts majeurs d’Agile ONE réside dans ses mains très avancées : dotées de cinq doigts et de capteurs de pointe à chaque articulation, ces mains offrent au robot une dextérité comparable à celle de la main humaine. Grâce à cette sensibilité, Agile ONE maîtrise aussi bien des tâches demandant de la précision que des manipulations plus robustes. L' »intelligence » du robot est alimentée par un modèle d’IA entraîné sur l’un des plus grands jeux de données industriels d’Europe, le tout complété par des simulations et des données collectées auprès d’opérateurs réels.

Une architecture multicouche et une interaction intuitive

Pour assurer une plus grande adaptabilité encore, Agile Robots a mis au point une architecture IA multicouche, avec des niveaux dédiés au raisonnement stratégique, à la réponse rapide et au contrôle moteur fin. Le robot dispose également d’interfaces ergonomiques adaptées au travail collaboratif : les “yeux” LED du robot sont expressifs et un affichage sur la poitrine permet une communication simple avec les ouvriers humains, sans oublier des capteurs de proximité qui permettent au robot de rapidement situer les personnes situées dans son environnement proche.

La production en série d’Agile ONE devrait démarrer au début de l’année 2026 dans une tout nouvelle usine bavaroise. Conçu pour transporter du matériel, réaliser des opérations de pick-and-place, utiliser des outils ou effectuer des manipulations précises, Agile ONE viendra compléter le large écosystème d’Agile Robots — déjà composé de bras robotiques, de robots mobiles et d’un logiciel central AgileCore.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Unitree robot Kung Fu Science

Le robot humanoïde Unitree G1 s’essaie au Kung Fu

Apollo Science

Le robot humanoïde Apollo se rapproche de la phase de production en série

robot utéruse artificiel Science

La Chine dévoile un robot de « gestation » humanoïde à moins de 14 000 dollars

Ant Group R1 robot Science

Ant Group (Alipay) dévoile Robbyant R1, son premier robot humanoïde

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

black friday aliexpress

🔥 Black Friday AliExpress : des centaines de bons plans + codes

21 Nov. 2025 • 17:16
0 Promos

La Black Friday Week bat son plein avec jusqu’à -60 % sur une large sélection. Les codes ci-dessous sont utilisables sur toutes...

Windows 11 Bureau PC Portable

Le gaming s’améliore sur Windows Arm avec plusieurs changements

21 Nov. 2025 • 17:03
0 Actu OS

L’an dernier, Qualcomm avait juré que les jeux fonctionneraient sans problème sur ses PC portables sous Windows Arm avec le processeur...

ChatGPT Discussions Groupe

Après un test, ChatGPT propose les discussions de groupe pour tout le monde

21 Nov. 2025 • 14:10
1 Internet

OpenAI fait savoir que les discussions de groupe dans ChatGPT sont maintenant disponibles pour tous les utilisateurs dans le monde. Il y avait eu un test...

Microsoft FSE

Xbox : la « Full Screen Experience » débarque enfin sur tous les PC gaming portables

21 Nov. 2025 • 12:40
0 Actu OS

Microsoft vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie visant à transformer Windows 11 en un véritable environnement...

Trump Décret 1

L’administration Trump s’oppose aux projets de régulation de l’IA de certaines États américains

21 Nov. 2025 • 11:15
0 Hors-Sujet

Prenant un virage de plus en plus autoritaire sur l’intelligence artificielle, l’administration Trump plancherait sur un projet...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Vision Pro : Apple et le Real Madrid veulent révolutionner l’expérience immersive

Vision Pro : Apple et le Real Madrid veulent révolutionner l’expérience immersive

21 Nov. 2025 • 16:30

image de l'article iPhone vs Pixel : Google parodie Wicked pour troller Apple dans une pub

iPhone vs Pixel : Google parodie Wicked pour troller Apple dans une pub

21 Nov. 2025 • 16:27

image de l'article Les iPhone 17e, MacBook moins cher et iPad 12 attendus au début 2026

Les iPhone 17e, MacBook moins cher et iPad 12 attendus au début 2026

21 Nov. 2025 • 15:10

image de l'article Apple lance le Hikawa Phone Grip and Stand, un accessoire MagSafe pensé pour l’accessibilité

Apple lance le Hikawa Phone Grip and Stand, un accessoire MagSafe pensé pour l’accessibilité

21 Nov. 2025 • 13:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site