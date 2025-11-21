Agile ONE : l’Europe aussi a son robot humanoïde

Agile Robots, une start-up munichoise spécialisée dans la robotique alimentée par l’IA, vient de lancer son tout premier robot humanoïde, l’Agile ONE. Conçu pour évoluer dans des environnements industriels, l’Agile ONE est capable de collaborer en toute sécurité avec les personnes et les automates présents sur les sites de production. Si l’on en croit le fondateur d’Agile Robots, le Dr. Zhaopeng Chen, ce robot incarne la “Physical AI” — c’est à dire une IA capable de percevoir, comprendre et agir dans le monde physique (ce qui semble rejoindre les projets du français Yann LeCun).

Des mains ultra-dextres et une IA entraînée sur des données réelles

L’un des atouts majeurs d’Agile ONE réside dans ses mains très avancées : dotées de cinq doigts et de capteurs de pointe à chaque articulation, ces mains offrent au robot une dextérité comparable à celle de la main humaine. Grâce à cette sensibilité, Agile ONE maîtrise aussi bien des tâches demandant de la précision que des manipulations plus robustes. L' »intelligence » du robot est alimentée par un modèle d’IA entraîné sur l’un des plus grands jeux de données industriels d’Europe, le tout complété par des simulations et des données collectées auprès d’opérateurs réels.

Une architecture multicouche et une interaction intuitive

Pour assurer une plus grande adaptabilité encore, Agile Robots a mis au point une architecture IA multicouche, avec des niveaux dédiés au raisonnement stratégique, à la réponse rapide et au contrôle moteur fin. Le robot dispose également d’interfaces ergonomiques adaptées au travail collaboratif : les “yeux” LED du robot sont expressifs et un affichage sur la poitrine permet une communication simple avec les ouvriers humains, sans oublier des capteurs de proximité qui permettent au robot de rapidement situer les personnes situées dans son environnement proche.

La production en série d’Agile ONE devrait démarrer au début de l’année 2026 dans une tout nouvelle usine bavaroise. Conçu pour transporter du matériel, réaliser des opérations de pick-and-place, utiliser des outils ou effectuer des manipulations précises, Agile ONE viendra compléter le large écosystème d’Agile Robots — déjà composé de bras robotiques, de robots mobiles et d’un logiciel central AgileCore.