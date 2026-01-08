GTA 6 : le développement n’est pas terminé, la sortie en novembre reste incertaine

Les dernières indiscrétions concernant Grand Theft Auto VI (GTA 6) sèment le doute concernant la date de sortie. Selon le journaliste Jason Schreier, qui est très bien renseigné, bien que la date du 19 novembre 2026 semble plus crédible que les précédentes créneaux de décembre 2023 et mai 2025, rien n’est encore gravé dans le marbre chez Rockstar Games.

Le développement de GTA 6 n’est toujours pas terminé

Contrairement aux espérances des fans, le développement de GTA 6 n’a pas encore atteint l’étape cruciale où tout le contenu est finalisé. Au détour d’un podcast, Jason Schreier a indiqué que les équipes de Rockstar Games travaillent toujours activement sur la création pure : les développeurs finalisent encore des missions, ajoutent des éléments et trient ce qui sera conservé ou non dans la version finale du jeu.

Cette phase active signifie que la période de correction des bugs n’a pas encore pleinement débuté. Jason Schreier espère que cette transition se fera bientôt, mais il estime qu’à l’heure actuelle, personne au sein du studio ne peut garantir à 100 % que la date de sortie de novembre sera maintenue.

Les enjeux financiers derrière ce lancement sont colossaux. La santé boursière de la maison mère, Take-Two Interactive, dépend presque intégralement du succès de Grand Theft Auto VI. Face à cette pression, Rockstar ne peut se permettre le moindre défaut technique. La stratégie est claire : le studio préférera repousser de nouveau le jeu plutôt que de le sortir dans un état imparfait.

Une marge de manœuvre existe toutefois. L’année fiscale de Take-Two se clôturant fin mars 2027, l’entreprise dispose d’un créneau de quelques mois pour décaler la sortie tout en restant dans le même exercice comptable si nécessaire.

Sony et PlayStation en première ligne

L’influence de ce titre dépasse le simple cadre de l’éditeur. Jason Schreier souligne que PlayStation est considérée comme la plateforme principale pour GTA 6. L’impact est tel que Sony planifierait l’intégralité de son calendrier de sorties autour de l’arrivée du jeu de Rockstar, confirmant le statut de cette production pour l’industrie du jeu vidéo. Il faut donc s’attendre à des packs avec la PS5/PS5 Pro et GTA 6.

Il est bon de noter que le jeu sortira également sur Xbox Series X/S. Une arrivée sur PC devrait aussi avoir lieu en toute logique, mais ce sera pour plus tard. Les joueurs sur consoles seront servis en premiers.