GTA 6 : la deuxième bande-annonce (trailer) est disponible !

Rockstar Games vient de publier la deuxième bande-annonce (trailer) pour son jeu Grand Theft Auto VI (GTA 6). C’est une surprise pour le coup, puisque le studio n’avait pas prévenu. Pour rappel, le premier trailer avait été publié en décembre 2023.

Nouveau trailer pour GTA 6 avec Jason et Lucia

C’est l’occasion de découvrir de nouvelles images pour GTA 6 et on peut voir qu’il y a eu du progrès au niveau des graphismes depuis le premier trailer. On peut également voir la relation entre les deux protagonistes, à savoir Lucia et Jason, qui peut rappeler une ambiance Bonnie et Clyde à Vice City.

Rockstar Games en profite pour partager la description suivante :

Jason et Lucia ont toujours su que les jeux étaient faits contre eux. Mais lorsqu’un coup facile tourne mal, ils se retrouvent du côté le plus sombre de l’endroit le plus ensoleillé d’Amérique, au milieu d’une conspiration qui s’étend à tout l’État de Leonida – forcés de compter l’un sur l’autre plus que jamais s’ils veulent s’en sortir vivants.

Cette deuxième bande-annonce nous donne un aperçu de ce à quoi cette vie pourrait ressembler. Elle commence avec Jason qui monte dans sa voiture pour aller chercher Lucia en prison. La série de plans qui suit dans le trailer n’indique pas clairement si les manigances criminelles de Jason et Lucia ont eu lieu avant ou après l’incarcération de Lucia – peut-être est-elle retournée à la vie criminelle dès sa sortie ?

GTA 6 sortira le 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, comme l’a récemment annoncé Rockstar Games. Il s’agit clairement du titre le plus attendu par les joueurs.