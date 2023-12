GTA 6 : voici la bande-annonce (trailer) et la date de sortie !

Rockstar vient de mettre en ligne la première bande-annonce (trailer) pour Grand Theft Auto VI (GTA 6). C’est aussi l’occasion de découvrir la date de sortie du jeu tant attendu.

Premier trailer pour GTA 6

La bande-annonce pour GTA 6 devait initialement être diffusée le 5 décembre à 15 heures, mais Rockstar Games a décidé de la mettre en ligne maintenant parce qu’il y a eu une fuite il y a quelques minutes.

La première bande-annonce de GTA 6, avec la musique Love Is A Long Road de Tom Petty, montre ses deux protagonistes, Jason et Lucia, à la poursuite d’un rêve américain différent dans Vice City — qui s’inspire de la ville de Miami — et dans d’autres lieux. Vice City est un lieu bien connu des fans de GTA, mais il est radicalement différent dans Grand Theft Auto VI. Cette fois, les joueurs commettront des casses, des détournements et des escroqueries dans un contexte moderne, et non dans la version stylisée de Vice City des années 1980 explorée dans les deux précédents jeux.

Date de sortie et compatibilité

Nous avons également le droit à la date de sortie de GTA 6 : 2025. Il n’y a pas encore un mois précis. Cela viendra plus tard. Reste à savoir maintenant si le créneau sera bien respecté. Il n’est pas impossible qu’il y ait du retard, comme cela arrive régulièrement pour les gros jeux. Et autant dire que le nouveau Grand Theft Auto fait partie de ces gros jeux.

Qu’en est-il des supports compatibles ? Dans un communiqué, Rockstar annonce que le titre sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Sans surprise, le jeu ne sortira pas sur PlayStation 4 ni sur Xbox One. Et la version PC ? Elle arrivera probablement plus tard, mais il n’y a pas encore une communication sur le sujet. Pour GTA 5, la version PC était arrivée un an après la version console.

Il faut s’attendre à ce que Rockstar publie d’autres bandes-annonces à l’avenir. Après tout, il est ici question du « trailer 1 » comme l’indique le studio. Il ne précise pas quand le prochain verra le jour. Mais nous avons le temps d’ici 2025.