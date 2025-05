GTA 6 est reporté à 2026, Rockstar dévoile sa date de sortie

Grand Theft Auto VI (GTA 6) devait sortir en 2025, mais Rockstar Games anno Lnce aujourd’hui que le jeu arrivera finalement le 26 mai 2026. Il y a donc un report à l’année prochaine. Le titre arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et plus tard sur PC.

Dans un message publié aujourd’hui concernant GTA 6, Rockstar Games indique :

Avec chaque jeu que nous avons sorti, l’objectif a toujours été de dépasser vos attentes, et Grand Theft Auto VI ne fait pas exception. Nous espérons que vous comprenez que nous avons besoin de ce temps supplémentaire pour atteindre le niveau de qualité que vous attendez et méritez.

Nous sommes vraiment désolés que cette date soit plus tardive que vous ne l’aviez prévu. L’intérêt et l’enthousiasme suscités par un nouveau Grand Theft Auto ont été une véritable leçon d’humilité pour toute notre équipe. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons à l’achèvement du jeu.

En février, Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, avait annoncé que la date de sortie en 2025 pour GTA 6 était toujours d’actualité. Mais voilà finalement qu’un report est annoncé. Les joueurs vont donc devoir patienter.

Pour rappel, la bande-annonce (trailer) de GTA 6 a vu le jour en décembre 2023. Ce fut l’occasion de découvrir les premières images du jeu. Mais il n’y a rien depuis : pas de nouveau trailer ni de nouvelles images.

Ce n’est pas vraiment une surprise en soi, étant donné que ce Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, a récemment déclaré :

L’attente de ce titre est peut-être la plus grande que j’aie jamais vue pour un produit de divertissement. J’ai fait plusieurs fois le tour de la question et j’ai travaillé dans tous les secteurs du divertissement.

Nous voulons maintenir l’anticipation et l’excitation. Et nous avons des concurrents qui décrivent leur calendrier de sortie des années à l’avance. Nous avons constaté que la meilleure chose à faire est de fournir du matériel de marketing relativement peu de temps avant la date de sortie afin de susciter l’enthousiasme, d’une part, et d’équilibrer l’enthousiasme avec l’attente non satisfaite, d’autre part. Nous n’y parvenons pas toujours, mais c’est ce que nous essayons de faire.