GTA 6 : date de sortie, trailer 2… le patron de Take-Two explique pourquoi rien n’est communiqué

Rockstar Games et Take-Two, la maison-mère de Grand Theft Auto, sont bien silencieux concernant la date de sortie exacte de GTA 6. Il en va de même pour le deuxième trailer. Mais c’est normal selon le patron de Take-Two.

Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, a été questionné par Bloomberg au sujet de la date de sortie précise de GTA 6 qui se fait attendre. Pourquoi est-ce un tel secret ? Le dirigeant déclare :

L’attente de ce titre est peut-être la plus grande que j’aie jamais vue pour un produit de divertissement. J’ai fait plusieurs fois le tour de la question et j’ai travaillé dans tous les secteurs du divertissement. Nous voulons maintenir l’anticipation et l’excitation. Et nous avons des concurrents qui décrivent leur calendrier de sortie des années à l’avance. Nous avons constaté que la meilleure chose à faire est de fournir du matériel de marketing relativement peu de temps avant la date de sortie afin de susciter l’enthousiasme, d’une part, et d’équilibrer l’enthousiasme avec l’attente non satisfaite, d’autre part. Nous n’y parvenons pas toujours, mais c’est ce que nous essayons de faire.

Il va donc falloir patienter pour en savoir un peu plus sur Grand Theft Auto VI. Jusqu’à présent, Rockstar Games a parlé d’une sortie à l’automne 2025, sans plus de précision. Concernant le deuxième trailer, ce sera visiblement pour les prochains mois et pas avant.