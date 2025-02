GTA 6 pour l’automne 2025 : Rockstar confirme encore la date de sortie

Rien ne change pour Grand Theft Auto VI (GTA 6) : Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, confirme une nouvelle fois que le jeu sortira à l’automne 2025. L’annonce a eu lieu à l’occasion de la publication des résultats financiers trimestriels.

La première annonce de la date de sortie de GTA 6 remonte à décembre 2023, avec Rockstar Games qui avait annoncé une arrivée pour 2025 lors de la diffusion du premier trailer. En mai 2024, le studio a été un peu plus précis en évoquant une arrivée pour l’automne 2025. Depuis, le groupe a réitéré à deux reprises que le créneau de sortie était toujours le même. Et aujourd’hui, nous avons le droit à la troisième confirmation

Il faut savoir que les joueurs cherchent à chaque fois à en savoir un peu plus parce qu’il s’agit tout simplement du jeu vidéo le plus attendu. S’ajoute à cela le fait que Rockstar Games a l’habitude de repousser la sortie de ses jeux. Ce fut systématique pour les précédents titres. Mais pour le moment, Grand Theft Auto VI ne semble pas concerné. Bien sûr, la situation peut encore évoluer au fil des prochains mois.

Grand Theft Auto VI est le premier jeu GTA entièrement nouveau depuis plus de dix ans, et les attentes à son égard sont élevées : GTA 5 s’est vendu à plus de 200 millions d’exemplaires depuis ses débuts sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2013.