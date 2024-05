GTA 6 sortira à l’automne 2025, c’est officiel

Rockstar Games se veut un peu plus précis pour la sortie de GTA 6, annonçant que la date de sortie sera pour l’automne 2025. Nous savions déjà que le titre était prévu pour l’année prochaine, mais il n’y avait pas de précision. Aujourd’hui, on apprend officiellement que ce sera pour l’automne.

La date de sortie pour GTA 6 est l’automne 2025

L’annonce de la date de sortie a eu lieu à l’occasion de la publication des résultats financiers de Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games. « Nos perspectives reflètent un rétrécissement de la fenêtre précédemment établie par Rockstar Games de l’année civile 2025 à l’automne de l’année civile 2025 pour Grand Theft Auto VI », a déclaré l’entreprise. « L’attente des consommateurs pour ce titre est sans précédent et nos attentes quant à ses retombées commerciales ne cessent d’augmenter ».

Le premier trailer pour GTA 6 a été diffusé en décembre dernier. La bande-annonce a accumulé plus de 100 millions de vues en seulement deux jours, dépassant le nombre de vues de la première bande-annonce de GTA 5 et faisant d’elle l’une des bandes-annonces les plus vues de l’histoire de YouTube. À ce jour, la vidéo compte 190 millions de vues.

Le jeu comprend deux protagonistes, Jason et Lucia, à la poursuite d’un rêve américain différent dans Vice City — qui s’inspire de la ville de Miami — et dans d’autres lieux. Vice City est un lieu bien connu des fans de GTA, mais il est radicalement différent dans Grand Theft Auto VI. Cette fois, les joueurs commettront des casses, des détournements et des escroqueries dans un contexte moderne, et non dans la version stylisée de Vice City des années 1980 explorée dans les deux précédents jeux.

GTA 6 sortira donc à l’automne 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. La version PC arrivera plus tard.