Le trailer de GTA 6 dépasse les 100 millions de vues et établit un record

La bande-annonce (trailer) de GTA 6 a frappé très fort avec plus de 100 millions de vues à ce jour. Rockstar a établi le record de la vidéo YouTube la plus regardée lors des premières 24 heures (hors clips musicaux).

GTA 6 cartonne sur YouTube

Le record absolu reste le clip vidéo de la musique Butter du groupe sud-coréen BTS qui a réalisé plus de 108 millions de vues lors des premières 24 heures. La deuxième place est toujours BTS avec son clip Dynamite qui avait cumulé 101 millions de vues.

Cela étant dit, Rockstar a également battu un autre record. L’excitation était telle que la bande-annonce a dépassé les 60 millions de vues sur YouTube en l’espace de 12 heures, battant ainsi un record revendiqué par MrBeast.

Rockstar a mis en ligne la bande-annonce de GTA 6 le 5 décembre peu après minuit. La vidéo devait être publiée le même jour à 15 heures, mais le studio a décidé d’avancer la sortie parce que le trailer avait fuité quelques minutes plus tôt sur le réseau social X (ex-Twitter).

Sur fond de la musique Love Is A Long Road de Tom Petty, la vidéo permet de découvrir les deux protagonistes de GTA 6, à savoir Lucia et Jason. Il y a également des courses-poursuites effrénées, des femmes légèrement vêtues et de nombreux clins d’œil à la culture des réseaux sociaux.

Grand Theft Auto VI sortira en 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.