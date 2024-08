GTA 6 : la sortie est officiellement maintenue pour l’automne 2025

Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, confirme maintenir la sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6) pour l’automne 2025. La société a dévoilé l’information lors de la publication de ses résultats financiers.

Take-Two liste ses prochains jeux à venir, dont NBA 2K25, WWE 2K25, Sid Meier’s Civilization VII, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, CSR Racing 3 et donc GTA 6. Il y a les dates à chaque fois et Grand Theft Auto VI est toujours annoncé pour l’automne 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

C’est au mois de mai que la date de sortie pour l’automne 2025 avait été annoncée officiellement. Mais comme souvent avec les gros jeux, il peut avoir des reports pour la sortie. Cela n’est (pour l’instant du moins) pas le cas avec GTA 6.

Strauss H. Zelnick, le PDG de Take-Two, a également fait un commentaire lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers :

La saga Grand Theft Auto a dépassé nos attentes et la dynamique se poursuit avant le lancement de Grand Theft Auto VI à l’automne 2025. Les ventes de Grand Theft Auto V continuent d’augmenter et, à ce jour, le titre s’est vendu à plus de 200 millions d’exemplaires. Grand Theft Auto Online a également dépassé nos prévisions, grâce à son pack de contenu estival, Bottom Dollar Bounties, lancé le 25 juin. L’audience du service d’adhésion premium de Rockstar, GTA+, a connu une forte croissance à deux chiffres par rapport à l’année dernière, Rockstar Games offrant à ses membres une série d’avantages précieux qui vont de l’amélioration de l’expérience de jeu à l’accès à ses titres classiques, y compris le récent ajout de L.A.

Le premier trailer de GTA 6 a vu le jour en décembre 2023. Ni Rockstar Games ni Take-Two ne disent quand la deuxième bande-annonce sera disponible.