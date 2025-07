Le système d’alerte sismique AEA d’Android a bien dysfonctionné lors du tremblement de terre en Turquie (2023)

Si l’on en croit un document relayé par 9to5Google et confirmé par le Times of India, Google a reconnu que son système d’alerte sismique Android Earthquake Alerts (AEA) n’avait pas fonctionné comme prévu lors du tremblement de terre dévastateur de février 2023 en Turquie. Alors que l’épicentre se trouvait à proximité et que la région compte près de 80 % d’utilisateurs Android, seulement 469 alertes critiques “TakeAction” — conçues pour briser les réglages silencieux et inviter à agir — ont été envoyées aux personnes concernée. Environ 500 000 utilisateurs ont reçu des alertes de moindre niveau “BeAware”, ne déclenchant aucun son ni notification visuelle prioritaire. Or, le système aurait pu potentiellement alerter plus de 10 millions de personnes situées à moins de 160 km du séisme. Google a estimé initialement la magnitude à 4,9 au lieu des 7,8 réellement constatés.

Face à cette grave défaillance, Google pointe du doigt les limitations de ses algorithmes de détection pour les événements de forte ampleur, mais assure avoir déjà mis à jour ses systèmes grâce aux enseignements tirés du tremblement de terre turc. Une étude publiée dans Science note désormais des améliorations significatives dans la précision et le taux de sensibilisation aux alertes, qui couvrent aujourd’hui 98 pays depuis le lancement du système en 2021. La fiabilité de ce système est évaluée à plus de 99 %… un pourcentage qui semble passablement optimiste au vu des dysfonctionnements constatés lors du tremblement de Terre de 2023