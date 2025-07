Eyes of Wakanda : voici la bande-annonce de la nouvelle série Marvel

Marvel se réveille et diffuse enfin la bande-annonce d’Eyes Of Wakanda, sa nouvelle série d’animation du MCU qui sortira le 1er août en streaming sur Disney+.

Une bande-annonce pour Eyes Of Wakanda

Eyes Of Wakanda sera une mini-série avec seulement quatre épisodes. Le programme d’action-aventure suit les aventures de courageux guerriers wakandais à travers l’histoire. Selon le synopsis officiel : « Dans cette aventure autour du monde, les héros doivent mener à bien des missions dangereuses pour récupérer des artefacts en vibranium aux mains des ennemis du Wakanda. Ils sont les Hatut Zaraze et voici leur histoire ».

Marvel en a également profité pour dévoiler le casting vocal, mais uniquement en anglais pour le moment. En plus de Cress Williams et Winnie Harlow, déjà annoncés, la distribution vocale en anglais comprend Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams, Zeke Alton, Steve Toussaint et Anika Noni Rose.

Ryan Coogler, le réalisateur du film Black Panther, est l’un des producteurs exécutifs d’Eyes of Wakanda. Disney et Marvel espèrent réellement que cet argument va attirer du monde. Les deux groupes l’avaient également mis en avant dans la bande-annonce de la série Ironheart. Cela intervenait au moment où il venait d’avoir un autre succès au box-office avec le film Sinners.