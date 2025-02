Thunderbolts* : Marvel diffuse une nouvelle bande-annonce teasant le méchant

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) a offert aux fans un avant-goût du film Thunderbolts* grâce à une nouvelle bande-annonce diffusée pendant le Super Bowl. Ce trailer de 2 minutes et 30 secondes met en lumière les membres de l’équipe, chacun possédant des compétences uniques, tout en teasant l’apparition de Sentry, le mystérieux méchant du film.

Parmi les personnages présentés, on retrouve Yelena Belova (Florence Pugh), le Gardien rouge (David Harbour) et Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). La bande-annonce, pleine d’action, ne donne qu’un aperçu succinct de ce que Thunderbolts* nous réserve. Un instant furtif montre Lewis Pullman dans le rôle de Sentry, qui semble semer le chaos dans l’univers du MCU.

Thunderbolts* se distingue des autres films du MCU par son approche plus sombre, avec un groupe de personnages ayant tous flirté avec le côté obscur. Le film rassemble des figures issues de divers films et séries du MCU, dont Falcon et le Soldat de l’hiver, Black Widow, et Ant-Man et la Guêpe. L’intrigue exacte et son lien avec l’univers plus vaste du MCU restent encore flous.

Marvel a également révélé que le groupe Son Lux assurera la bande originale du film. Le groupe est connu pour avoir été nommé aux Oscars pour le film Everything Everywhere All at Once, qui a remporté le prix du meilleur film.

Prévu pour sortir le 30 avril 2025, Thunderbolts* précédera la sortie de Captain America: Brave New World le 12 février 2025. Cette année sera également marquée par l’arrivée du film Les 4 Fantastiques : Premiers pas le 23 juillet.