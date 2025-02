Les 4 Fantastiques : Premiers pas, Marvel donne un aperçu avec la bande-annonce

Marvel a mis en ligne la bande-annonce de son prochain film Les 4 Fantastiques : Premiers pas. Il sortira au cinéma le 23 juillet prochain.

Dans la bande-annonce, on voit Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) et Ben Grimm/La Chose (Ebon Moss-Bachrach) après un voyage dans l’espace qui les a changés à jamais.

Le film a l’esthétique des années 1960, mais ne se déroule pas dans nos années 1960. Les voitures et les vaisseaux spatiaux sont rétro-futuristes, soulignant que le long-métrage se déroule quelque part dans le multivers de Marvel, en dehors de la ligne temporelle principale. Le réalisateur Matt Shakman n’est pas étranger à cette ambiance particulière puisqu’il a réalisé l’ensemble de la série WandaVision du MCU, qui a traversé toutes les décennies de l’histoire de la télévision.

Voici le synopsis officiel de Marvel pour Les 4 Fantastiques : Premiers pas :

Avec pour toile de fond un monde rétro-futuriste inspiré des années 1960, Les 4 Fantastiques : Premiers pas de Marvel Studios présente la première famille de Marvel — Reed Richards/M. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/la Femme invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/la Torche humaine (Joseph Quinn) et Ben Grimm/La Chose (Ebon Moss-Bachrach) — confrontée à son plus grand défi à ce jour. Obligés de trouver un équilibre entre leur rôle de héros et la force de leur lien familial, ils doivent défendre la Terre contre un Dieu de l’espace vorace appelé Galactus (Ralph Ineson) et son énigmatique héraut, le Surfeur d’argent (Julia Garner). Et si le plan de Galactus visant à dévorer la planète entière et tous ses habitants ne suffisait pas, les choses deviennent soudain très personnelles.