Internet

L’état du Mississippi privé de Bluesky à cause d’une loi sur la vérification d’âge

25 Août. 2025 • 13:20
Les utilisateurs du Mississippi ne peuvent désormais plus accéder à Bluesky, le réseau social décentralisé, en raison d’une nouvelle loi locale sur la vérification d’âge. Dans un communiqué, la plateforme explique que la législation adoptée par l’État « changerait fondamentalement » son mode de fonctionnement et qu’elle n’a ni l’équipe ni les ressources suffisantes pour s’y conformer. Contrairement à la régulation britannique, qui impose un contrôle d’âge uniquement pour certains contenus sensibles, le Mississippi exige que toutes les personnes prouvant leur majorité puissent accéder au service, tout en imposant aux plateformes de tracer les utilisateurs mineurs et de bloquer tout contenu jugé nuisible. La Cour suprême ayant refusé d’intervenir, la loi est entrée en vigueur plus tôt ce mois-ci. Tout utilisateur du Mississippi tentant de se connecter à Bluesky sera accueilli par un message expliquant la suspension du service dans l’État.

Face à ces obligations, Bluesky souligne que la société devrait développer des systèmes complexes de vérification, de consentement parental et d’infrastructures de conformité sous peine d’amendes allant jusqu’à 10 000 dollars par utilisateur en cas de manquement. Selon la plateforme, seules les grandes entreprises technologiques disposent des moyens financiers et techniques pour assumer un tel fardeau, ce qui crée évidemment un déséquilibre concurrentiel (Bluesky n’a pas les ressources de X par exemple).

