L’Utah est le premier État américain à légiférer sur un système de vérification d’âge pour les boutiques d’applications

L’Utah est devenu le premier État des États-Unis à adopter une législation obligeant les opérateurs de boutiques d’applications à vérifier l’âge des utilisateurs et à obtenir le consentement parental pour que les mineurs puissent télécharger des applications. La loi sur la responsabilité des boutiques d’applications fait partie s’inscrit dans une tendance législative plus globale qui vise à mieux protéger les enfants en ligne.

Bien que des projets de loi similaires aient subi quelques revers devant les tribunaux, cette nouvelle législation marque un pas important vers une obligation de régulation des entreprises technologiques, surtout concernant la sécurité des enfants en ligne. Et pour une fois, la plupart des géants de la tech semblent d’accord : Meta, Snap et X ont tout trois soutenu le projet de loi de l’Utah, mais l’on peut noter qu’Apple ainsi que Google se sont abstenus sur ce dossier, sans doute préoccupés par la sécurisation des systèmes de validation d’âge et les problématiques liées concernant la gestion des données personnelles.

Ce sont des préoccupations assez proches qui motivent aussi nombre d’organisations de défense de la vie privée et des droits humains, à l’instar de Chamber of Progress, qui soutient que les systèmes de vérifications strictes de l’âge ont de fortes chances d’enfreindre les droits à la vie privée et à restreindre l’accès à certains discours protégés. Des experts juridiques et techniques mettent également en garde contre les difficultés de mise en place d’un système de vérification de l’âge qui respecte à la fois la vie privée et les principes de sécurisation des données.