TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Google reporte le remplacement de Google Assistant par Gemini à 2026
Apps Mobiles et Tablettes

Google reporte le remplacement de Google Assistant par Gemini à 2026

19 Déc. 2025 • 21:03
0

Le basculement total vers l’intelligence artificielle Gemini sur les smartphones devra finalement attendre 2026. Alors que Google avait annoncé en mars vouloir remplacer Google Assistant d’ici la fin de l’année, l’entreprise vient de revoir son calendrier. La transition complète, qui marquera la disparition de Google Assistant sur mobile et tablette, se poursuivra l’année prochaine.

Google Gemini Logo

La transition Google Assistant vers Gemini attendra 2026

L’objectif affiché par Google est d’assurer une bonne transition pour les utilisateurs. Le délai initial, fixé à la fin 2025, s’est avéré visiblement trop court pour orchestrer ce changement majeur, d’autant plus que modifier les habitudes des utilisateurs en pleine période de fêtes de fin d’année risque de provoquer des perturbations inutiles.

Si les raisons techniques exactes ne sont pas détaillées, deux hypothèses se dessinent : un simple manque de temps pour déployer la mise à jour massivement ou bien la nécessité d’intégrer davantage de fonctionnalités de Google Assistant au sein de Gemini avant de forcer la main aux utilisateurs.

Pour l’instant, l’option « Passer à Google Assistant » reste disponible dans l’application Gemini. Le déploiement se fera vraisemblablement de manière progressive plutôt qu’immédiate.

Lorsque cette bascule sera effective en 2026, soit dix ans après son lancement, Google Assistant ne sera plus accessible sur les téléphones et tablettes Android. L’application autonome sur iOS subira le même sort.

En attendant cette échéance, Gemini continue son expansion sur d’autres supports. L’IA est déjà disponible sur les montres connectées Wear OS et commence son déploiement sur les plateformes Google TV et Android Auto. Parallèlement, le programme d’accès anticipé « Gemini pour Home » poursuit ses tests sur les enceintes et écrans connectés, préparant le terrain pour une domination complète de la nouvelle intelligence artificielle.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gemini Google TV Hors-Sujet

Gemini débarque sur les téléviseurs pour remplacer Google Assistant

Gemini Code Assist Mobiles / Tablettes

Gemini va remplacer Google Assistant sur les smartphones Android

Google Gemini Application Internet

Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités

Google Gemini Internet

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT Logo Icone

ChatGPT ajoute la possibilité d’épingler vos conversations avec l’IA

19 Déc. 2025 • 20:16
0 Internet

OpenAI multiplie les annonces autour de ChatGPT en cette fin d’année, enchaînant les mises à jour comme ChatGPT-5.2 ou le...

Intelligence Artificielle Robot

Meta prépare de nouveaux modèles d’IA image et vidéo pour 2026

19 Déc. 2025 • 19:05
0 Logiciels

Meta accélère discrètement le développement de nouveaux modèles d’intelligence artificielle destinés...

Google Gemini Verifier Si Video Generee Par Intelligence Artificielle

Vraie vidéo ou générée par IA ? Google Gemini vérifie pour vous

19 Déc. 2025 • 18:56
0 Internet

Après avoir proposé la détection d’images générée par intelligence artificielle, Google franchit une...

Ready Player Me

Gaming : Netflix rachète Ready Player Me, un spécialiste des avatars numériques

19 Déc. 2025 • 18:34
0 Hors-Sujet

Après avoir créé un véritable tremblement de terre médiatique suite au rachat de Warner Bros. (qui doit encore...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 19 décembre (livraison avant Noël)

19 Déc. 2025 • 17:49
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Sécurité : Apple cache iOS 18.7.3 pour forcer l’installation d’iOS 26

Sécurité : Apple cache iOS 18.7.3 pour forcer l’installation d’iOS 26

19 Dec. 2025 • 20:42

image de l'article Apple ne signe plus iOS 26.1 : restauration et mise à jour bloquées

Apple ne signe plus iOS 26.1 : restauration et mise à jour bloquées

19 Dec. 2025 • 19:04

image de l'article UniGen-1.5 : Apple dévoile une IA qui comprend, génère et modifie des images

UniGen-1.5 : Apple dévoile une IA qui comprend, génère et modifie des images

19 Dec. 2025 • 18:28

image de l'article Apple Watch : Apple est autorisé à activer les alertes d’hypertension en Australie

Apple Watch : Apple est autorisé à activer les alertes d’hypertension en Australie

19 Dec. 2025 • 18:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site