Google reporte le remplacement de Google Assistant par Gemini à 2026

Le basculement total vers l’intelligence artificielle Gemini sur les smartphones devra finalement attendre 2026. Alors que Google avait annoncé en mars vouloir remplacer Google Assistant d’ici la fin de l’année, l’entreprise vient de revoir son calendrier. La transition complète, qui marquera la disparition de Google Assistant sur mobile et tablette, se poursuivra l’année prochaine.

La transition Google Assistant vers Gemini attendra 2026

L’objectif affiché par Google est d’assurer une bonne transition pour les utilisateurs. Le délai initial, fixé à la fin 2025, s’est avéré visiblement trop court pour orchestrer ce changement majeur, d’autant plus que modifier les habitudes des utilisateurs en pleine période de fêtes de fin d’année risque de provoquer des perturbations inutiles.

Si les raisons techniques exactes ne sont pas détaillées, deux hypothèses se dessinent : un simple manque de temps pour déployer la mise à jour massivement ou bien la nécessité d’intégrer davantage de fonctionnalités de Google Assistant au sein de Gemini avant de forcer la main aux utilisateurs.

Pour l’instant, l’option « Passer à Google Assistant » reste disponible dans l’application Gemini. Le déploiement se fera vraisemblablement de manière progressive plutôt qu’immédiate.

Lorsque cette bascule sera effective en 2026, soit dix ans après son lancement, Google Assistant ne sera plus accessible sur les téléphones et tablettes Android. L’application autonome sur iOS subira le même sort.

En attendant cette échéance, Gemini continue son expansion sur d’autres supports. L’IA est déjà disponible sur les montres connectées Wear OS et commence son déploiement sur les plateformes Google TV et Android Auto. Parallèlement, le programme d’accès anticipé « Gemini pour Home » poursuit ses tests sur les enceintes et écrans connectés, préparant le terrain pour une domination complète de la nouvelle intelligence artificielle.