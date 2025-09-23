Gemini débarque sur les téléviseurs pour remplacer Google Assistant

L’assistant IA de Google, Gemini, commence son déploiement sur Google TV, mais son arrivée se fera de manière progressive sur les téléviseurs. Annoncée pour la première fois en début d’année, cette intégration a pour vocation de transformer l’expérience utilisateur sur grand écran.
Dans un premier temps, seuls les téléviseurs de la gamme QM9K de TCL bénéficieront de Gemini. Ce modèle sert également de vitrine pour les nouvelles fonctionnalités de détection de présence de Google TV, capables d’allumer l’écran lorsqu’une personne entre dans la pièce.
Pour les autres appareils de l’écosystème Google TV, il faudra patienter. Google a simplement indiqué que le déploiement se poursuivrait plus tard cette année. L’entreprise laisse entendre que Gemini pourrait nécessiter une certaine puissance de calcul, puisque la liste initiale des appareils compatibles comprend principalement des téléviseurs et des boîtiers de streaming haut de gamme. Sont notamment mentionnés le Google TV Streamer (mais pas le Chromecast), les modèles Hisense U7, U8 et UX de 2025, ainsi que les modèles TCL QM7K, QM8K et X11K de 2025. Reste à voir si le déploiement sera généralisé ou s’il s’agira d’un lancement échelonné.
Gemini remplacera Google Assistant sur la plateforme, apportant avec lui de nouvelles fonctionnalités et une meilleure gestion des requêtes en langage naturel. Google met en avant plusieurs cas d’usage concrets :
L’entreprise souligne également que Gemini peut être utilisé à des fins éducatives, l’intelligence artificielle étant capable de s’appuyer sur des vidéos YouTube et d’autres contenus pour répondre à des questions formulées en langage naturel. Google précise que ce n’est « que le début, avec d’autres capacités de Gemini à venir prochainement sur les téléviseurs ».
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Attendu comme l’un des projets les plus mystérieux de Hideo Kojima, OD vient de se révéler un peu plus à travers un...
La justice a ordonné aux moteurs de recherche Google et Bing de ne plus faire remonter les sites de streaming ou d’IPTV diffusant...
Microsoft teste actuellement la possibilité d’utiliser des fonds d’écran sous forme de vidéos sur Windows 11. Cette...
Nvidia s’apprête à investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour soutenir la création de nouveaux data centers et des...
Oracle a annoncé il y quelques heures une profonde modification de son organigramme : Clay Magouyrk et Mike Sicilia ont ainsi été...
23 Sep. 2025 • 10:00
23 Sep. 2025 • 9:45
22 Sep. 2025 • 22:06
Un commentaire pour cet article :