TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Gemini débarque sur les téléviseurs pour remplacer Google Assistant
Hors-Sujet

Gemini débarque sur les téléviseurs pour remplacer Google Assistant

23 Sep. 2025 • 10:33
1

L’assistant IA de Google, Gemini, commence son déploiement sur Google TV, mais son arrivée se fera de manière progressive sur les téléviseurs. Annoncée pour la première fois en début d’année, cette intégration a pour vocation de transformer l’expérience utilisateur sur grand écran.

Gemini Google TV

Gemini arrive sur Google TV

Dans un premier temps, seuls les téléviseurs de la gamme QM9K de TCL bénéficieront de Gemini. Ce modèle sert également de vitrine pour les nouvelles fonctionnalités de détection de présence de Google TV, capables d’allumer l’écran lorsqu’une personne entre dans la pièce.

Pour les autres appareils de l’écosystème Google TV, il faudra patienter. Google a simplement indiqué que le déploiement se poursuivrait plus tard cette année. L’entreprise laisse entendre que Gemini pourrait nécessiter une certaine puissance de calcul, puisque la liste initiale des appareils compatibles comprend principalement des téléviseurs et des boîtiers de streaming haut de gamme. Sont notamment mentionnés le Google TV Streamer (mais pas le Chromecast), les modèles Hisense U7, U8 et UX de 2025, ainsi que les modèles TCL QM7K, QM8K et X11K de 2025. Reste à voir si le déploiement sera généralisé ou s’il s’agira d’un lancement échelonné.

De nouvelles capacités pour une recherche plus intuitive

Gemini remplacera Google Assistant sur la plateforme, apportant avec lui de nouvelles fonctionnalités et une meilleure gestion des requêtes en langage naturel. Google met en avant plusieurs cas d’usage concrets :

  • Pour les soirées cinéma en groupe : fini les débats interminables, il suffira de demander : « Trouve-moi quelque chose à regarder avec ma femme. J’aime les drames, mais elle préfère les comédies légères ».
  • Pour se mettre à jour : à la sortie d’une nouvelle saison, une simple question permettra de se rafraîchir la mémoire : « Que s’est-il passé dans la dernière saison d’Outlander ? ».
  • Pour les recherches vagues : si le nom d’une série populaire vous échappe, il suffira de la décrire. Par exemple : « Quelle est la nouvelle série médicale dont tout le monde parle ? ». Gemini proposera alors des options, comme The Pitt.

L’entreprise souligne également que Gemini peut être utilisé à des fins éducatives, l’intelligence artificielle étant capable de s’appuyer sur des vidéos YouTube et d’autres contenus pour répondre à des questions formulées en langage naturel. Google précise que ce n’est « que le début, avec d’autres capacités de Gemini à venir prochainement sur les téléviseurs ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gemini Code Assist Mobiles / Tablettes

Gemini va remplacer Google Assistant sur les smartphones Android

Google TV Logo Hors-Sujet

Google annonce l’arrivée de son IA Gemini sur Google TV

Google Gemini 2.0 Hors-Sujet

Gemini 2.0 : Google annonce la nouvelle version avancée de son IA

Google Gemini Internet

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Un commentaire pour cet article :

  • ale bundy
    23 Sep. 2025 • 11:10
    super! google pourra espionner directement chez eux les utilisateurs… perso je trouve ça inutile je n’ai pas besoin s’une IA pour appuyer sur des boutons ,L’IA pour les particuliers ne sert quasiment à rien a part pour rendre les gens encore plus feignants qu’ils ne le sont …

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OD trailer

OD : premier trailer pour le nouveau projet de Kojima et Xbox

23 Sep. 2025 • 9:45
0 Jeux vidéo

Attendu comme l’un des projets les plus mystérieux de Hideo Kojima, OD vient de se révéler un peu plus à travers un...

Ligue 1 Plus Logo

IPTV et streaming : la LFP peut maintenant agir de manière préventive contre les sites de piratage

22 Sep. 2025 • 22:40
1 Internet

La justice a ordonné aux moteurs de recherche Google et Bing de ne plus faire remonter les sites de streaming ou d’IPTV diffusant...

Windows 11 Logo

Windows 11 va supporter les fonds d’écran avec des vidéos

22 Sep. 2025 • 20:51
0 Actu OS

Microsoft teste actuellement la possibilité d’utiliser des fonds d’écran sous forme de vidéos sur Windows 11. Cette...

ChatGPT OpenAI Logos

Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour l’IA

22 Sep. 2025 • 19:23
0 Hors-Sujet

Nvidia s’apprête à investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour soutenir la création de nouveaux data centers et des...

Oracle

Tournant stratégique pour Oracle : Safra Catz est remplacée par deux co-CEO

22 Sep. 2025 • 18:10
0 Hors-Sujet

Oracle a annoncé il y quelques heures une profonde modification de son organigramme : Clay Magouyrk et Mike Sicilia ont ainsi été...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple ne signe plus iOS 18.6.2 : passer d’iOS 26 à iOS 18 n’est plus possible

Apple ne signe plus iOS 18.6.2 : passer d’iOS 26 à iOS 18 n’est plus possible

23 Sep. 2025 • 10:00

image de l'article AAPL rebondit et Apple se rapproche des 4000 milliards de capitalisation

AAPL rebondit et Apple se rapproche des 4000 milliards de capitalisation

23 Sep. 2025 • 9:45

image de l'article iOS 26.1 bêta 1 : la liste des nouveautés

iOS 26.1 bêta 1 : la liste des nouveautés

22 Sep. 2025 • 22:06

image de l'article iOS 26.1 : de nouvelles langues pour Apple Intelligence et la traduction en direct des AirPods

iOS 26.1 : de nouvelles langues pour Apple Intelligence et la traduction en direct des AirPods

22 Sep. 2025 • 20:34

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site