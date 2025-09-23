Gemini débarque sur les téléviseurs pour remplacer Google Assistant

L’assistant IA de Google, Gemini, commence son déploiement sur Google TV, mais son arrivée se fera de manière progressive sur les téléviseurs. Annoncée pour la première fois en début d’année, cette intégration a pour vocation de transformer l’expérience utilisateur sur grand écran.

Gemini arrive sur Google TV

Dans un premier temps, seuls les téléviseurs de la gamme QM9K de TCL bénéficieront de Gemini. Ce modèle sert également de vitrine pour les nouvelles fonctionnalités de détection de présence de Google TV, capables d’allumer l’écran lorsqu’une personne entre dans la pièce.

Pour les autres appareils de l’écosystème Google TV, il faudra patienter. Google a simplement indiqué que le déploiement se poursuivrait plus tard cette année. L’entreprise laisse entendre que Gemini pourrait nécessiter une certaine puissance de calcul, puisque la liste initiale des appareils compatibles comprend principalement des téléviseurs et des boîtiers de streaming haut de gamme. Sont notamment mentionnés le Google TV Streamer (mais pas le Chromecast), les modèles Hisense U7, U8 et UX de 2025, ainsi que les modèles TCL QM7K, QM8K et X11K de 2025. Reste à voir si le déploiement sera généralisé ou s’il s’agira d’un lancement échelonné.

De nouvelles capacités pour une recherche plus intuitive

Gemini remplacera Google Assistant sur la plateforme, apportant avec lui de nouvelles fonctionnalités et une meilleure gestion des requêtes en langage naturel. Google met en avant plusieurs cas d’usage concrets :

Pour les soirées cinéma en groupe : fini les débats interminables, il suffira de demander : « Trouve-moi quelque chose à regarder avec ma femme. J’aime les drames, mais elle préfère les comédies légères ».

Pour les recherches vagues : si le nom d'une série populaire vous échappe, il suffira de la décrire. Par exemple : « Quelle est la nouvelle série médicale dont tout le monde parle ? ». Gemini proposera alors des options, comme The Pitt.

L’entreprise souligne également que Gemini peut être utilisé à des fins éducatives, l’intelligence artificielle étant capable de s’appuyer sur des vidéos YouTube et d’autres contenus pour répondre à des questions formulées en langage naturel. Google précise que ce n’est « que le début, avec d’autres capacités de Gemini à venir prochainement sur les téléviseurs ».