Une station spatiale déployable en un seul lancement : le pari ambitieux de Max Space

Construire une station spatiale complète en une seule mission orbitale : l’idée paraît audacieuse, mais c’est précisément l’objectif affiché par la startup américaine Max Space. Fondée en Floride, l’entreprise a dévoilé son projet de station commerciale baptisée Thunderbird, dont un prototype pourrait être lancé dès 2027.

Thunderbird, une station compacte au décollage, géante en orbite

Le concept de Max Space repose sur une structure extensible capable de se déployer une fois dans l’espace. Compactée pour le lancement, Thunderbird atteindrait après expansion un volume habitable d’environ 350 mètres cubes. Contrairement aux stations modulaires classiques, qui nécessitent plusieurs missions d’assemblage, l’ensemble pourrait tenir dans un seul lanceur de classe moyenne, comme une Falcon 9. Cette approche inédite permettrait de réduire drastiquement les coûts, les délais et la complexité logistique des infrastructures orbitales commerciales.

Un prototype en orbite pour valider les technologies clés

Avant de viser une station opérationnelle, Max Space prévoit une étape intermédiaire. Un démonstrateur nommé Mission Evolution doit être envoyé en orbite début 2027 via un vol de partage de charge. Cette mission permettra de tester la protection contre les débris spatiaux, ainsi que les systèmes de contrôle environnemental et de support de vie.

Une réponse aux besoins post-ISS

Initialement spécialisée dans les modules extensibles, Max Space a revu sa stratégie suite à l’évolution des programmes de la NASA. En effet, l’agence américaine cherche désormais des alternatives commerciales à la Station spatiale internationale, dont la retraite est prévue à l’horizon 2030.

Thunderbird pourrait accueillir en permanence quatre astronautes, avec un intérieur modulable permettant de passer d’espaces de vie à des zones dédiées à la recherche ou à la fabrication en microgravité, notamment dans les domaines pharmaceutiques.

À plus long terme, Max Space ambitionne d’adapter cette même de station architecture pour des missions autour de la Lune, voire vers Mars (ce qui semble beaucoup plus hypothétique selon la plupart des experts).