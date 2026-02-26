Burger King accélère sa transformation numérique avec le lancement de BK Assistant, une plateforme de gestion dopée à l’intelligence artificielle désormais active dans plusieurs centaines de restaurants. L’objectif de cette plateforme est de centraliser les données en temps réel afin d’optimiser les opérations, du stock de sodas à l’accueil des clients.

Une IA connectée à tous les rouages du restaurant

Le système agrège les informations issues des caisses, des équipements de cuisine, des stocks, des plannings et même des échanges au drive. Au cœur du dispositif, un assistant vocal baptisé Patty, intégré aux casques connectés de chaque employé.

Selon l’enseigne, Patty repose sur un modèle d’OpenAI enrichi par une architecture interne. L’outil peut signaler une machine à milkshake en panne, retirer automatiquement un produit en rupture des menus numériques ou prévenir qu’un objectif de vente est sur le point d’être atteint.

Un « score de convivialité » qui interroge

Analyse des interactions en temps réel

D’autres caractéristiques de la plateforme risquent de faire nettement plus polémique : BK Assistant analyse aussi certaines formulations prononcées face aux clients, comme « bienvenue chez Burger King », « s’il vous plaît » ou « merci », afin d’établir un indicateur de convivialité. Les managers peuvent ensuite consulter ce score par service ou par établissement. Ambiance…

Outil de coaching ou surveillance permanente ?

Pour Thibault Roux, Chief Digital Officer de Burger King, « il s’agit avant tout d’un outil d’accompagnement ». Reste que la présence continue d’un assistant vocal à l’écoute soulève des interrogations sur la perception des équipes et la transparence des critères d’évaluation, sans compter la pression permanente liée au fait de se sentir constamment surveillé dès le moindre mot prononcé.

L’aspect un poil dystopique de cette solution n’a pas vraiment freiné Burger King : la plateforme d’IA est en effet déjà opérationnelle dans environ 500 restaurants, et équipera les 7 000 établissements nord-américains d’ici la fin de l’année. Alors que d’autres chaînes comme McDonald’s ou Taco Bell ont expérimenté l’IA au drive avec des résultats contrastés, Burger King mise de son côté sur une approche globale. Le succès dépendra sans doute autant de la fiabilité et des performances strictement techniques de BK Assistant que de l’adhésion des salariés à ce nouveau manager numérique omniprésent.