Intego ONE : une suite de sécurité complète pour protéger, nettoyer et sécuriser son Mac

Longtemps considéré comme moins exposé que d’autres plateformes, le Mac n’échappe plus aux menaces modernes : malwares, logiciels espions, connexions réseau douteuses, fichiers résiduels ou encore risques liés aux Wi-Fi publics. Pour répondre à ces usages du quotidien, Intego propose Intego ONE, une suite pensée spécifiquement pour macOS et regroupée dans une seule application.

L’objectif est simple : éviter de multiplier les outils séparés pour sécuriser son Mac, contrôler son réseau, faire le ménage dans le système et, selon la formule choisie, protéger sa connexion grâce à un VPN. À l’occasion de son offre de lancement, Intego ONE bénéficie actuellement de 25 % de réduction, appliqués au moment du paiement.

Une protection pensée pour l’écosystème Mac

Intego n’arrive pas par hasard sur ce terrain. L’éditeur se consacre à la sécurité des produits Apple depuis 1997, avec une approche centrée sur les besoins des utilisateurs Mac. Intego ONE reprend cette philosophie avec une interface unifiée, lisible et conçue pour accompagner les usages courants sans transformer la sécurité en contrainte permanente.

La suite s’adresse aussi bien aux utilisateurs qui veulent une protection essentielle contre les menaces qu’à ceux qui souhaitent une solution plus complète, incluant nettoyage système et confidentialité en ligne.

Antivirus : une surveillance en temps réel contre les menaces modernes

Le premier pilier d’Intego ONE est son antivirus. Il fonctionne en arrière-plan afin de détecter et bloquer les menaces dès leur apparition, qu’il s’agisse de virus, de logiciels malveillants, de spywares ou d’adwares.

Cette protection en temps réel évite d’attendre qu’un problème soit déjà installé pour réagir. Les fichiers, téléchargements et applications sont surveillés afin de limiter les risques avant qu’ils ne puissent affecter le système ou compromettre des données personnelles.

Pour les utilisateurs qui souhaitent garder davantage de contrôle, des analyses manuelles peuvent également être lancées ponctuellement. C’est pratique après l’installation d’une nouvelle application, la récupération d’un fichier douteux ou simplement pour vérifier l’état général du Mac.

Pare-feu intelligent : mieux comprendre ce qui communique avec Internet

La sécurité d’un Mac ne se limite pas aux fichiers présents sur le disque. Les connexions réseau jouent aussi un rôle essentiel, en particulier lorsque des applications échangent des données en arrière-plan ou lorsque l’on utilise des réseaux Wi-Fi publics.

Le pare-feu intelligent intégré à Intego ONE permet de surveiller les connexions entrantes et sortantes. L’utilisateur peut ainsi mieux identifier les applications qui communiquent avec le réseau, limiter les accès indésirables et définir des règles adaptées selon les apps ou les environnements de connexion.

Cette visibilité supplémentaire est particulièrement utile en télétravail, en déplacement ou lors de l’installation de nouveaux logiciels. Elle permet de conserver les flux légitimes tout en gardant la main sur les connexions qui méritent d’être bloquées ou surveillées.

SmartClean : garder un Mac propre et réactif dans la durée

Avec le temps, macOS accumule des fichiers temporaires, des caches, des éléments inutiles et des résidus laissés par d’anciennes applications. Pris séparément, ces fichiers semblent anodins. Mais sur la durée, ils peuvent occuper de l’espace, alourdir le système et compliquer la maintenance du Mac.

SmartClean, disponible avec les formules Avancé et Total, s’attaque précisément à cette accumulation. L’outil identifie les fichiers indésirables, aide à libérer de l’espace de stockage et permet de supprimer plus proprement les applications, y compris les éléments résiduels qui restent souvent après une désinstallation classique.

Intego met aussi en avant une surveillance de l’espace disque et du comportement système, afin d’aider l’utilisateur à anticiper les problèmes avant qu’ils ne deviennent gênants. Le but n’est pas seulement de “nettoyer” ponctuellement, mais de maintenir un Mac plus stable et plus facile à gérer au quotidien.

Intego VPN : une couche de confidentialité pour les réseaux publics

La formule Intego ONE Total ajoute un VPN directement intégré à la suite. Son rôle est de chiffrer la connexion Internet, de masquer l’adresse IP et de renforcer la confidentialité en ligne.

C’est surtout utile lorsque l’on se connecte à un réseau que l’on ne maîtrise pas totalement : Wi-Fi d’hôtel, café, aéroport, espace de coworking ou réseau public. Dans ces situations, le VPN ajoute une protection appréciable pour consulter ses comptes, effectuer des achats en ligne, accéder à des services sensibles ou simplement limiter le suivi lié à l’adresse IP.

L’avantage ici est de ne pas avoir à installer un service séparé : le VPN fait partie de l’écosystème Intego ONE dans l’abonnement Total, aux côtés de l’antivirus, du pare-feu et des outils SmartClean.

Trois formules selon les besoins

Intego ONE est proposé en trois abonnements, afin de s’adapter à différents profils d’utilisation.

Essentiel : antivirus et pare-feu intelligent. Cette formule convient aux utilisateurs qui veulent avant tout renforcer la protection de leur Mac et mieux contrôler les connexions réseau.

: antivirus et pare-feu intelligent. Cette formule convient aux utilisateurs qui veulent avant tout renforcer la protection de leur Mac et mieux contrôler les connexions réseau. Avancé : antivirus, pare-feu intelligent et SmartClean. Elle s’adresse à ceux qui veulent combiner sécurité et entretien du système, notamment pour libérer de l’espace et supprimer les fichiers résiduels.

: antivirus, pare-feu intelligent et SmartClean. Elle s’adresse à ceux qui veulent combiner sécurité et entretien du système, notamment pour libérer de l’espace et supprimer les fichiers résiduels. Total : antivirus, pare-feu intelligent, SmartClean et Intego VPN. C’est la formule la plus complète, pensée pour celles et ceux qui veulent une solution globale couvrant sécurité, performances et confidentialité.

Une offre de lancement avec 25 % de réduction

Pour accompagner le lancement d’Intego ONE, Intego propose actuellement une remise de 25 % sur ses abonnements. La réduction est appliquée au moment du paiement et permet de découvrir la suite à un tarif plus intéressant, en particulier pour les utilisateurs qui souhaitent regrouper plusieurs outils dans une seule solution.

Pour un usage quotidien, Intego ONE a l’avantage de réunir les fonctions essentielles dans une application conçue pour le Mac : protection en temps réel, contrôle réseau, nettoyage système et VPN avec la formule Total. Une manière simple de renforcer la sécurité de son ordinateur, de préserver sa confidentialité et de garder un système plus propre dans la durée.

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[Sponso]