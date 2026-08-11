Spotify va identifier les artistes IA et ne plus recommander leurs musiques

Spotify va afficher un badge « AI Persona » sur les profils d’artistes dont l’identité publique est générée par intelligence artificielle. Cette fonctionnalité doit apparaître à partir de la mi-septembre, en réponse au mécontentement des utilisateurs face aux profils IA présentés comme humains.

Un badge AI Persona pour identifier les artistes IA

Les artistes eux-mêmes pourront déclarer leur profil comme relevant d’une AI Persona directement depuis l’espace Spotify for Artists, mais la plateforme ne s’appuiera pas uniquement sur cette démarche volontaire. Spotify identifiera également, de son propre chef, les profils dont le nom, les visuels et la présentation générale semblent correspondre à une identité photoréaliste générée par IA, avant d’attribuer le badge après examen. Les artistes concernés par cette attribution automatique seront informés et pourront soit confirmer ce statut, soit le contester.

En appuyant sur le badge, les utilisateurs du service de streaming musical pourront distinguer si la mention provient d’une déclaration volontaire de l’artiste ou d’une décision prise par les équipes de Spotify elles-mêmes. Ce badge porte uniquement sur l’identité publique affichée par le profil et non sur la manière dont la musique a effectivement été composée, une nuance importante puisqu’un artiste humain pourrait produire une musique entièrement générée par IA sans jamais recevoir ce badge, et inversement.

Le badge sera visible à plusieurs endroits distincts de l’application : sur le profil de l’artiste, dans la bannière et la section « À propos », dans les résultats de recherche et sur les morceaux au sein des playlists.

Un signalement par les utilisateurs à venir

Une fois le badge attribué, les titres de l’artiste concerné n’apparaîtront pas par défaut dans les recommandations éditoriales ou algorithmiques de Spotify, sauf si l’utilisateur a choisi de suivre le profil ou d’enregistrer sa musique. Spotify précise par ailleurs qu’il examinera d’abord les profils ayant atteint certains seuils d’audience définis, une approche qui doit permettre de couvrir la majorité des profils réellement consultés par les utilisateurs, sachant que les labels représentent déjà une part importante de ces profils.

En outre, Spotify prévoit dans les mois à venir de proposer la possibilité pour les utilisateurs eux-mêmes de signaler des profils qu’ils estiment relever d’une AI Persona non détectée par la plateforme. L’entreprise justifie l’ensemble de cette démarche en rappelant que « l’écosystème musical évolue rapidement », une formule qui laisse entrevoir de nouveaux ajustements à mesure que les usages de l’intelligence artificielle continueront de se développer sur la plateforme.