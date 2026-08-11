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Disney+ devient le diffuseur de la Formule E dans le monde

3 min.
11 Août. 2026 • 17:26
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Après avoir obtenu les droits de diffusion du football espagnol (Liga) en France, Disney+ annonce être le nouveau diffuseur mondial pour la Formule E. C’est inclus dans l’abonnement, il n’y a pas de supplément à payer.

Formule E Disney Plus

La Formule E débarque sur Disney+

Disney+, ESPN et la Formule E ont signé un accord pluriannuel, permettant au service de streaming de diffuser le sport automobile dans 144 pays, dont la France et les États-Unis. À compter de la saison 2026-2027, l’intégralité des courses de Formule E sera diffusée sur Disney+ et ESPN+ aux États-Unis, ainsi que sur Disney+ en France et dans les autres pays. La prochaine saison comprendra 21 manches réparties sur 13 épreuves, disputées dans plusieurs villes. Elle débutera le 18 décembre à Djeddah en Arabie saoudite, avec également des étapes à Austin, Miami, Monaco et Mexico, avant de s’achever le 25 juillet 2027 à Tokyo.

« La Formule E associe compétition de haut niveau, innovation technologique et engagement en faveur du développement durable d’une manière unique dans le monde du sport », a déclaré Joe Earley, co-président de la branche Direct-to-Consumer chez Disney. « Nous sommes ravis d’accompagner ce nouveau chapitre du championnat sur Disney+ et d’offrir aux fans du monde entier une place au premier rang pour vivre chaque course riche en adrénaline en direct ».

Pour sa part, Jeff Dodds, directeur général de la Formule E, estime que « cet accord marque une étape majeure pour la Formule E et reflète l’incroyable dynamique qui porte notre championnat aujourd’hui. La portée mondiale sans équivalent de Disney et son savoir-faire en matière de narration permettront de faire découvrir la Formule E à des millions de nouveaux fans, tout en les rapprochant plus que jamais de l’intensité, de l’innovation et du spectacle de la compétition électrique ».

Avec l’arrivée de la Formule E sur Disney+, les abonnés bénéficieront d’une couverture complète de chaque épreuve, incluant les émissions d’avant et d’après-course, les séances d’essais, les qualifications, les courses ainsi que les meilleurs moments de chaque week-end.

Toujours plus de sport en streaming

L’arrivée du championnat du monde de Formule E sur Disney+ marque une nouvelle étape pour les amateurs de sport, en enrichissant l’offre croissante de contenus sportifs diffusés en direct sur la plateforme. Celle-ci comprend notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en Amérique du Sud, certains droits de diffusion de LALIGA au Danemark, en Suède, en Finlande, en Islande, au Royaume-Uni, en Irlande et en France, les matchs de NBA aux Philippines, ainsi que l’UEFA Women’s Champions League en Europe et en Amérique latine.

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