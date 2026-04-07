ESPN débarque sur Disney+ en Europe pour le sport

Disney déploie ESPN sur Disney+ dans 53 pays et territoires d’Europe et d’Asie-Pacifique, portant la distribution de la chaîne sportive à environ 100 marchés dans le monde.

ESPN s’invite sur Disney+ dans de nouveaux pays

Avec ce lancement, Disney élargit une logique déjà engagée en Europe, où Disney+ diffuse déjà certains sports, et l’étend à une offre ESPN accessible dans la même application avec les films, séries et documentaires.

La formule diffère selon les régions. En Europe, ESPN sur Disney+ s’ajoute à un portefeuille sportif déjà en place, tandis qu’au Japon, en Corée en Sud, à Singapour, à Taïwan et à Hong Kong, la première phase repose sur une sélection de programmes ESPN en anglais.

« Le sport et les événements en direct font partie intégrante de notre bibliothèque de contenus sur Disney+ et nous sommes ravis de nous appuyer sur le succès déjà obtenu auprès des fans de sport en apportant davantage d’ESPN aux abonnés Disney+ en Europe et en Asie-Pacifique », déclare Alisa Bowen, présidente de Disney+. « Ce lancement s’ajoute à notre portefeuille croissant de droits sportifs locaux dans le monde ».

Disney et ESPN estiment que cette extension va au-delà d’une simple ouverture géographique. En ajoutant 53 pays et territoires d’un coup, ESPN atteint désormais les utilisateurs via Disney+ dans environ 100 marchés à l’échelle mondiale.

Freddy Rolón, responsable des sports globaux chez ESPN, insiste sur cette logique de diffusion élargie : « Cette expansion marque une nouvelle étape enthousiasmante pour ESPN et Disney+ dans notre engagement envers les fans de sport. ESPN a une longue tradition de diffusion de contenus de classe mondiale pour les fans de sport et la poursuite de sa croissance sur Disney+ nous permet d’étendre notre portée et d’offrir un accès plus large ainsi que des liens plus profonds avec les fans partout dans le monde »

L’offre initiale restera variable selon les marchés, mais Disney annonce déjà une montée en charge vers des milliers d’événements en direct au cours des 12 prochains mois. Le basket (NBA) et le hockey (NHL) doivent devenir deux piliers de cette phase, avec la NBA et la NHL à partir de la saison 2026-2027.

Un catalogue qui mélange sport, documentaires et e-sport

Les abonnés Disney+ auront accès à la collection documentaire 30 for 30, à une vaste bibliothèque de films salués par la critique et à certaines émissions de plateau, dont ESPN FC, le programme d’actualité et d’information footballistique d’ESPN.

Le volet compétitions couvre aussi le sport universitaire américain. Disney cite les championnats NCAA, y compris March Madness masculin et féminin, la saison régulière de basket universitaire, les tournois de conférence, le football universitaire, le College Football Playoff, les bowl games, ainsi que la Little League World Series et les Savannah Bananas.

Cette offensive s’appuie aussi sur des droits déjà présents selon les zones. En Europe, Disney+ propose déjà la Ligue des champions féminine de l’UEFA, LALIGA au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que la Copa del Rey, la Ligue Europa, la Ligue Conférence de l’UEFA et la DFB Pokal dans les pays nordiques.

En Asie-Pacifique, l’offre intégrera aussi les événements phares de la KeSPA, dont les Esports Championships Asia Jinju 2026 et la LoL KeSPA Cup 2026.