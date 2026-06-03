Microsoft lance MAI, ses propres modèles d’intelligence artificielle

Microsoft a profité de la Build 2026 pour présenter MAI, une nouvelle famille de modèles d’intelligence artificielle développés en interne. L’annonce montre clairement que Microsoft veut désormais compter sur ses propres modèles, du raisonnement au code, sans dépendre d’autres acteurs comme OpenAI.

Microsoft mise sur ses propres modèles d’IA

Le signal le plus fort vient de MAI-Thinking-1. Microsoft le présente comme son premier modèle IA de raisonnement conçu en interne, pensé pour les consignes complexes, les contextes longs et la génération de code. Avec ce lancement, l’entreprise ne cherche pas seulement à proposer une option de plus dans son catalogue, elle se dote d’un socle qu’elle peut calibrer pour ses produits, ses développeurs et ses clients professionnels.

La société insiste d’ailleurs sur la méthode. MAI-Thinking-1 a été entraîné sans distillation, à partir de données propres, sous licence commerciale et adaptées aux usages d’entreprise. Avec 35 milliards de paramètres actifs et une fenêtre de contexte de 128 000 tokens, le modèle doit d’abord être proposé à un groupe limité de partenaires, ce qui suggère une montée en charge prudente mais stratégique.

Autour de ce noyau de raisonnement, Microsoft déploie déjà plusieurs modèles spécialisés. MAI-Image-2.5 est destiné à la génération et à l’édition d’images, avec une intégration dans PowerPoint et un déploiement en cours sur OneDrive. MAI-Transcribe-1.5 prend en charge la transcription dans 43 langues, pendant que MAI-Voice-2 étend les capacités vocales dans plus de 15 langues.

La partie pour le développement n’est pas oubliée. MAI-Code-1-Flash arrive dans GitHub Copilot et Visual Studio Code avec 5 milliards de paramètres. Microsoft met ici l’accent sur la rapidité et sur le coût d’exécution, ce qui montre que le groupe ne crée pas seulement des modèles, mais aussi des outils pensés pour une intégration directe dans des flux de travail très fréquents.

Une offensive pensée pour l’entreprise

L’autre enjeu tient à la disponibilité de ces modèles. Microsoft prévoit de les proposer au-delà de ses propres services, notamment via OpenRouter, Fireworks AI et Baseten. Ce choix compte car il évite d’enfermer les modèles MAI dans un simple rôle de technologie interne réservée à l’écosystème de Microsoft.

Frontier Tuning prolonge cette logique. L’outil doit permettre aux entreprises d’adapter les modèles à leurs propres données, à leurs processus et à leur environnement. Autrement dit, Microsoft ne veut pas seulement disposer de modèles IA maison, mais aussi rendre ces modèles suffisamment modulables pour qu’ils deviennent des composants de travail concrets dans les entreprises.

Microsoft a donc profité de la Build 2026 pour continuer de défendre le choix et la coexistence de plusieurs modèles dans Foundry, mais le groupe veut désormais maîtriser une part beaucoup plus large pour tout ce qui touche l’intelligence artificielle.