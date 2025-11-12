TENDANCES
Une start-up soutenue par Microsoft révolutionne l’alimentation des serveurs d’IA

12 Nov. 2025 • 17:56
1

Alors que les géants du numérique comme Meta et OpenAI multiplient les centres de données pour soutenir la croissance fulgurante de l’intelligence artificielle, la consommation énergétique devient un enjeu critique, d’autant plus dans le contexte de la grave crise climatique en cours. C’est dans ce contexte que la start-up américaine VEIR, soutenue par Microsoft, vient d’annoncer une percée majeure dans la transmission électrique à haute efficacité.

Basée dans le Massachusetts, VEIR a réussi une démonstration de sa technologie baptisée STAR (Superconducting Technology for AI Racks), capable d’acheminer 3 mégawatts de puissance via un unique câble basse tension (pour comparaison, un mégawatt suffit à alimenter jusqu’à 1 000 foyers). Réalisée dans un environnement simulant un centre de données à Woburn, cette expérience marque, selon le CEO Tim Heidel, « un tournant décisif pour l’industrie », prouvant que la supraconductivité peut répondre aux besoins colossaux de l’IA tout en réduisant considérablement la taille, le poids et les pertes énergétiques des installations classiques.

VEIR

Une alternative durable aux câbles traditionnels

Contrairement aux câbles en cuivre ou en aluminium, les conducteurs supraconducteurs de VEIR, refroidis à l’azote liquide, transportent l’électricité sans résistance et sans déperdition thermique. L’entreprise affirme pouvoir transmettre jusqu’à dix fois plus de puissance, sur des distances cinq fois supérieures, le tout avec une empreinte physique vingt fois réduite.

Après une levée de fonds de 75 millions de dollars soutenue par le Climate Innovation Fund de Microsoft, VEIR prépare désormais la phase de commercialisation de sa technologie disruptive. Au-delà des centres de données, cette innovation pourrait en effet accélérer la transition vers une énergie propre en (sur)optimisant la distribution d’énergie électrique à grande échelle.

SOURCEGizmodo

Signaler une erreur dans le texte

Un commentaire pour cet article :

  • Marvin
    12 Nov. 2025 • 19:59
    La SNCF devrait mettre en service ce genre de câble d’ici quelques semaines au niveau de la gare de Montparnasse. Je ne sais pas, par contre, qui est l’entreprise derrière le câble.

