Microsoft réduit la voilure sur le cloud

Microsoft aurait réduit l’expansion de ses centres de données à l’échelle mondiale, retardant ou annulant des projets dans plusieurs régions, notamment au Royaume-Uni, en Australie et dans plusieurs États américains. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que ces changements de cap reflètent la flexibilité de la stratégie à long terme de Microsoft, alors que le géant de la technologie gère avec prudence la croissance de son infrastructure de cloud. Malgré ce ralentissement, Microsoft avait précédemment annoncé son intention d’allouer plus de 80 milliards de dollars en dépenses d’investissement pour 2025, principalement pour des centres de données dédiés à l’IA.

Plutôt que de privilégier la construction de nouveaux sites, Microsoft se concentre donc désormais sur la modernisation de ses infrastructures existantes via l’ajout de serveurs et de matériel informatique. Bien qu’il soit difficile de déterminer si ce repli traduit une baisse anticipée de la demande (dans la foulée des annonces de Trump ?) ou des défis temporaires liés à des pénuries d’énergie et de matériaux, Bloomberg souligne que cette décision pourrait refléter une approche plus prudente des projets d’expansion. On notera que cette orientation stratégique s’inscrit dans une tendance plus large du secteur visant à optimiser les infrastructures actuelles plutôt qu’à construire rapidement de nouveaux sites.