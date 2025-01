Microsoft : l’IA et le cloud dopent les résultats, mais la Xbox est en retrait

Avec un chiffre d’affaires de 69,6 milliards de dollars (+12% sur un an) et un bénéfice net de 24,1 milliards (+10%), Microsoft affiche une santé financière solide pour le deuxième trimestre de son année fiscale 2025 (qui correspond au quatrième trimestre de l’année 2024 dans notre calendrier). Le cloud et l’intelligence artificielle restent les principaux moteurs, tandis que le secteur du jeu vidéo avec la Xbox peine à suivre.

L’IA et Azure en tête de peloton

Le patron de Microsoft, Satya Nadella, a souligné la performance de l’IA, dont le rythme annuel du chiffre d’affaires atteint désormais 13 milliards de dollars, en hausse de 175% sur un an. Le cloud, via Azure et autres services associés, a progressé de 31% sur un an, malgré un léger ralentissement par rapport au trimestre précédent (33 %).

Le dirigeant a également réaffirmé la solidité du partenariat avec OpenAI, après des ajustements annoncés la semaine dernière, tout en saluant les « réelles innovations » de DeepSeek, une start-up spécialisée dans les modèles d’IA qui s’est récemment fait remarquer. D’ailleurs, Microsoft a intégré le modèle DeepSeek-R1 à Azure et à GitHub.

Le jeu vidéo : ça baisse…

Le secteur du gaming est en un recul de 7% chez Microsoft, avec une chute de 29% des revenus liés à la Xbox. Une tendance qui s’explique par la stratégie de Microsoft de prioriser les services et les jeux multiplateformes, dont certains sur PlayStation 5, plutôt que le matériel.

Malgré cela, les contenus et services Xbox (dont le Game Pass) ont progressé de 2%, portés par un record de 140 millions d’heures de jeux streamées. Le patron de Microsoft a également mis en avant le succès d’Indiana Jones et le Cercle ancien, déjà essayé par plus de 4 millions de joueurs selon ses dires.

Windows et prévisions mitigées

Les revenus liés aux licences de Windows pour les constructeurs de PC et aux périphériques ont augmenté de 4%, après une hausse de 2% au trimestre précédent. Toutefois, la directrice financière Amy Hood anticipe un déclin « faible à moyen » sur ce segment pour le trimestre en cours.

Côté gaming, Microsoft table sur une croissance à un chiffre pour les services, tandis que la Xbox devrait continuer à reculer. Malgré des zones d’ombre, l’entreprise conserve une trajectoire globale positive, portée par ses investissements dans l’IA et le cloud — des secteurs où sa domination semble loin de s’essouffler.

À la suite de la publication des résultats financiers, l’action de Microsoft a reculé de 4,63% à 421,85 dollars en post-séance à la Bourse.