Xbox annonce des résultats en forte hausse, boostés par le rachat d’Activision Blizzard King

Microsoft vient de publier ses résultats pour son premier trimestre fiscal allant de juillet à septembre 2024, et si du côté du CA il y a de quoi se réjouir (65 milliards de dollars et une croissance de 11% sur un an), la fête est encore plus folle du côté de la division Xbox qui enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 43% ! Sur les 12 derniers mois, la division jeu vidéo de Microsoft cumule 23 milliards de dollars, ce qui est tout simplement un record pour la société. Cela reste cependant un petit cran derrière les chiffres de PlayStation (27,5 milliards de dollars sur un an), mais au rythme actuel de progression des résultats, Xbox peut largement envisager de dépasser la firme de Tokyo dans un avenir proche.

Le segment Jeux et Services, porté par les ventes de jeux et le Game Pass, est en progression de 61%, une hausse due à 53% à l’arrivée d’Activision Blizzard King dans le giron de Microsoft. Et ça, c’est sans compter l’arrivée tonitruante de Call of Duty : Black Ops 6 (en dehors de la période des résultats), qui a enregistré un record de joueurs le jour de son lancement et des ventes en hausse de 60% par rapport à Modern Warfare 3 ! Visiblement, l’arrivée day one dans le Game Pass n’a pas trop pénalisé le chiffre d’affaires, ce qui est évidemment de bon augure pour les résultats du trimestre en cours.

Seul point noir dans cette débauche de gros chiffres, les ventes de consoles continuent de faire grise mine et enregistrent une baisse de 29% sur le trimestre. Il faut tout de même noter que la baisse des ventes de consoles concerne désormais tous les fabricants (la new gen est là depuis 4 ans tout de même), et que les analystes s’attendaient à une dégringolade nettement plus forte du côté des Xbox Series X. Reste à savoir surtout si le lancement day one dans le Game Pass de Call of Duty : Black Ops 6 aura permis de relancer ces ventes, et si oui dans quelle mesure.