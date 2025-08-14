Firefox : Mozilla confirme un bug de performances avec l’IA locale

Mozilla a réagi au problème de Firefox 141 qui consomme trop de ressources à cause de son IA locale. Le groupe travaille actuellement sur un correctif.

Un correctif pour le bug de l’IA locale de Firefox

« Nous travaillons actuellement à améliorer la recherche locale dans la barre d’adresse, afin de permettre aux utilisateurs de retrouver plus facilement les sites déjà visités, même sans se souvenir des mots-clés utilisés dans l’URL ou le titre des pages consultées », a indiqué Mozilla à Next.

Le groupe ajoute que plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes qui n’ont pas été détectés lors de ses premiers tests. Mais les critiques étant de plus en plus nombreuses, Mozilla a décidé de suspendre la fonction d’IA locale sur Firefox. D’ailleurs, le nécessaire a été fait pour effectuer un retour en arrière afin que les utilisateurs qui avaient déjà reçu cette fonctionnalité et étaient confrontés au bug ne l’aient plus.

Un correctif est en préparation et sera prochainement disponible. Il n’y a cependant pas encore une date de sortie annoncée.

Firefox 141 propose une IA locale pour des groupes d’onglets intelligents. Les groupes d’onglets intelligents analysent les titres des pages pour suggérer des noms de groupes et recommander des onglets similaires via un bouton dédié. Le système utilise un modèle d’intégration pour créer des vecteurs numériques et des algorithmes afin d’identifier les pages liées. Les suggestions de noms reposent sur un modèle de Mozilla, basé sur le T5 de Google.

C’est ce point qui pose problème, avec une forte consommation du processeur et une autonomie en chute sur les PC portables. Il faut maintenant attendre le correctif de Mozilla.