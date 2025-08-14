TENDANCES
KultureGeek Logiciels Firefox : Mozilla confirme un bug de performances avec l’IA locale
Logiciels

Firefox : Mozilla confirme un bug de performances avec l’IA locale

14 Août. 2025 • 11:19
0

Mozilla a réagi au problème de Firefox 141 qui consomme trop de ressources à cause de son IA locale. Le groupe travaille actuellement sur un correctif.

Firefox Logo

Un correctif pour le bug de l’IA locale de Firefox

« Nous travaillons actuellement à améliorer la recherche locale dans la barre d’adresse, afin de permettre aux utilisateurs de retrouver plus facilement les sites déjà visités, même sans se souvenir des mots-clés utilisés dans l’URL ou le titre des pages consultées », a indiqué Mozilla à Next.

Le groupe ajoute que plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes qui n’ont pas été détectés lors de ses premiers tests. Mais les critiques étant de plus en plus nombreuses, Mozilla a décidé de suspendre la fonction d’IA locale sur Firefox. D’ailleurs, le nécessaire a été fait pour effectuer un retour en arrière afin que les utilisateurs qui avaient déjà reçu cette fonctionnalité et étaient confrontés au bug ne l’aient plus.

Un correctif est en préparation et sera prochainement disponible. Il n’y a cependant pas encore une date de sortie annoncée.

Firefox 141 propose une IA locale pour des groupes d’onglets intelligents. Les groupes d’onglets intelligents analysent les titres des pages pour suggérer des noms de groupes et recommander des onglets similaires via un bouton dédié. Le système utilise un modèle d’intégration pour créer des vecteurs numériques et des algorithmes afin d’identifier les pages liées. Les suggestions de noms reposent sur un modèle de Mozilla, basé sur le T5 de Google.

C’est ce point qui pose problème, avec une forte consommation du processeur et une autonomie en chute sur les PC portables. Il faut maintenant attendre le correctif de Mozilla.

Les derniers articles

Google Logo

IA et cloud : Google investit 9 milliards de dollars supplémentaires

14 Août. 2025 • 9:36
0 Hors-Sujet

Google a dévoilé un investissement massif de 9 milliards de dollars sur deux ans en Oklahoma, visant à développer...

Google Logo Loupe

Cyberattaque contre Google : 2,55 millions de données ont été volées

13 Août. 2025 • 20:40
0 Internet

En juin, Google a été victime d’une cyberattaque sophistiquée orchestrée par le gang ShinyHunters, en collaboration avec...

Gemini Code Assist

Google Gemini peut maintenant mémoriser automatiquement vos conversations

13 Août. 2025 • 19:00
0 Internet

Google déploie une mise à jour pour son chatbot Gemini qui pourra désormais se souvenir automatiquement de vos conversations...

Spider-Man PS4

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en août 2025 (dont Spider-Man)

13 Août. 2025 • 17:44
0 Jeux vidéo

Sony a présenté la liste des jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus en août en ce qui concerne les abonnements...

