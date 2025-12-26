Les robots d’Unitree s’imposent partout en Chine : sur scène, en patrouille de Police, etc.

Longtemps cantonnés aux laboratoires de recherche ou aux conférences de robotiques, les robots humanoïdes entrent désormais dans le quotidien chinois. Au cœur de cette transformation, Unitree Robotics s’impose comme l’un des acteurs les plus dynamiques du secteur, multipliant les démonstrations publiques et les déploiements concrets de ses machines bipèdes.

Des humanoïdes conçus pour le monde réel

Connue à l’origine pour ses robots quadrupèdes, Unitree a rapidement étendu son savoir-faire à l’humanoïde. Ses modèles récents se distinguent par une mobilité impressionnante : marche stable, montée d’escaliers, manipulation d’objets et maintien de l’équilibre dans des environnements complexes. L’objectif affiché est de créer des robots capables d’interagir naturellement avec les humains… et le pari est déjà presque gagné : il y a quelques jours, des robots Unitree (le petit format vendu à près de 5000 dollars) ont dansé sur scène aux côté du chanteur de pop chinoise Leehom Wang. Chorégraphie au millimètre, salto avant groupé pour finir la prestation, tout donnait l’impression de sortir directement d’un film de S.F.

Unitree robots performing at Leehom Wang’s Concert moves are so smooths like real human.pic.twitter.com/5uo3xVUh5R — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 19, 2025

Une adoption rapide dans de multiples secteurs

En Chine, les humanoïdes d’Unitree apparaissent depuis quelques années déjà dans des salons technologiques, mais se frayent donc désormais un chemin dans la société des hommes. Usiines, universités, assistance, concerts donc, jusqu’à la Police du pays, qui commence à employer des robots Unitree (humanoides et à quatre pattes) dans ses patrouilles !

🇨🇳 China is deplying Robots everywhere. Here Unitree’s humanoid robots + quadruped robot dogs patrol and perform duty in a team. You scale patrol hours without scaling headcount. Robots handle patrols, officers focus on judgment and de-escalation.pic.twitter.com/gtqvvhtT69 https://t.co/VwJxEFWzhV — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 21, 2025

Un symbole de l’ambition chinoise en robotique

La montée en puissance d’Unitree s’inscrit dans une stratégie nationale visant à faire de la Chine un leader mondial de la robotique et de l’intelligence artificielle. Soutenus par un écosystème industriel solide et des investissements massifs, ces robots humanoïdes incarnent une nouvelle phase des technologiques d’automatisation, une phase plus visible et plus proche du grand public.

À mesure que leurs capacités progressent, les humanoïdes d’Unitree pourraient rapidement dépasser le simple rôle de vitrine technologique (ce qu’ils commencent déjà à faire). Leur déploiement accéléré laisse entrevoir un futur où la collaboration entre humains et robots deviendra une réalité quotidienne.