TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science La Chine prépare des robots-chiens pour explorer la Lune
Science

La Chine prépare des robots-chiens pour explorer la Lune

14 Oct. 2025 • 11:25
0

Une équipe de l’Université de Pékin prépare l’avenir de l’exploration lunaire souterraine grâce à deux chiens robotisés autonomes : baptisés “Anteater” et “Salamander”, ces prototypes ont récemment été mis à l’essai dans une grotte volcanique près du lac Jingbo, dans la province de Heilongjiang, dont les conditions rappellent fortement celles des tubes de lave lunaires. Ces robots éclaireurs auront pour mission de cartographier des cavités lunaires, des cavités considérées comme de véritables refuges naturels pour les équipements et les astronautes face aux rayonnements cosmiques et aux écarts extrêmes de température.

Robot Lunaire

Des robots-chiens pour deux missions distinctes

“Anteater” est conçu pour la manipulation : le robot dispose d’un bras flexible monté sur une plateforme rigide, capable de franchir les obstacles, de prélever des échantillons ou bien encore d’installer des capteurs dans des zones difficiles d’accès. En parallèle, “Salamander” mise sur une conception plus souple avec des roues flexibles et des structures adaptatives lui permettant de progresser dans des passages étroits, sinueux ou accidentés. Lors des tests à Jingbo, les scientifiques ont pu vérifier que les robots pouvaient naviguer de manière entièrement autonome, éviter des obstacles puis réaliser des cartes tridimensionnelles de la grotte en haute précision. Équipés de lidars et de caméras, les robots peuvent collecter des données spatiales fiables dans des environnements où l’intervention humaine est risquée, voire impossible. Ce type de technologie servira ainsi à identifier les sites les plus sûrs pour implanter des bases ou des entrepôts lunaires.

Robotic Dogs

Pour rappel, la Chine prépare des missions lunaires habitées autour de 2030, avec comme grand projet l’installation d’une station de recherche lunaire. Dans ce t environnement forcément hostile, les robots-chiens seront une aide précieuse pour assurer pour la sécurité et la faisabilité des installations lunaires souterraines.

SOURCEFutura-Sciences

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

robot industriel Hors-Sujet

Robots industriels : la Chine écrase le secteur

Unitree robot footing Science

Les robots humanoïdes d’Unitree font leur footing, et c’est impressionnant

Unitree robot gold medal Science

Unitree domine largement les premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes

Unitree robot boxe Science

Rigolo et impressionnant à la fois : des robots Unitree s’affrontent dans un combat de boxe

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Cacher Publicites Contenus Sponsorises

Google permettra de cacher les publicités sur la recherche… après les avoir vues

14 Oct. 2025 • 16:23
0 Internet

Google revoit l’affichage des publicités dans ses résultats de recherche. Les contenus sponsorisés sont désormais...

MAI-Image-1

Microsoft dévoile MAI-Image-1, son premier générateur d’images par IA

14 Oct. 2025 • 15:15
0 Logiciels

Microsoft enrichit son. portfolio de LLMs « maison » avec le lancement de MAI-Image-1, son tout premier modèle...

Boutique de Bouygues Telecom Logo

Bouygues Telecom : des SMS frauduleux visent les abonnés après le piratage

14 Oct. 2025 • 14:10
0 Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom a fait l’objet d’un piratage cet été et annonce aujourd’hui que ses abonnés sont visés par...

Sagittarius-A-winds

Sagittarius A* : première preuve d’un vent chaud de plasma autour du trou noir de la Voie Lactée

14 Oct. 2025 • 12:50
0 Science

Après des décennies de recherches infructueuses, une équipe d’astrophysiciens a enfin observé (via l’observatoire...

Anbernic RG DS

Anbernic dévoile la RG DS, une console portable double écran sous les 100 dollars… pour émuler la DS ?

14 Oct. 2025 • 10:15
1 Matériel

Anbernic entre de plain-pied dans l’ère du rétro gaming portable ET abordable avec sa nouvelle RG DS, une console à double...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Pour Eddy Cue, Apple TV a « bien plus » d’abonnés que ce qu’annoncent les analystes

Pour Eddy Cue, Apple TV a « bien plus » d’abonnés que ce qu’annoncent les analystes

14 Oct. 2025 • 16:19

image de l'article Apple a présenté le HomePod 2 il y a 1 000 jours

Apple a présenté le HomePod 2 il y a 1 000 jours

14 Oct. 2025 • 15:02

image de l'article L’iPhone signe un record historique de ventes sur le troisième trimestre

L’iPhone signe un record historique de ventes sur le troisième trimestre

14 Oct. 2025 • 13:55

image de l'article Tim Cook cède à la folie des Labubu… tout en vantant l’iPad Pro et l’iPhone 17 Pro au passage

Tim Cook cède à la folie des Labubu… tout en vantant l’iPad Pro et l’iPhone 17 Pro au passage

14 Oct. 2025 • 12:29

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site