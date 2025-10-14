La Chine prépare des robots-chiens pour explorer la Lune

Une équipe de l’Université de Pékin prépare l’avenir de l’exploration lunaire souterraine grâce à deux chiens robotisés autonomes : baptisés “Anteater” et “Salamander”, ces prototypes ont récemment été mis à l’essai dans une grotte volcanique près du lac Jingbo, dans la province de Heilongjiang, dont les conditions rappellent fortement celles des tubes de lave lunaires. Ces robots éclaireurs auront pour mission de cartographier des cavités lunaires, des cavités considérées comme de véritables refuges naturels pour les équipements et les astronautes face aux rayonnements cosmiques et aux écarts extrêmes de température.

Des robots-chiens pour deux missions distinctes

“Anteater” est conçu pour la manipulation : le robot dispose d’un bras flexible monté sur une plateforme rigide, capable de franchir les obstacles, de prélever des échantillons ou bien encore d’installer des capteurs dans des zones difficiles d’accès. En parallèle, “Salamander” mise sur une conception plus souple avec des roues flexibles et des structures adaptatives lui permettant de progresser dans des passages étroits, sinueux ou accidentés. Lors des tests à Jingbo, les scientifiques ont pu vérifier que les robots pouvaient naviguer de manière entièrement autonome, éviter des obstacles puis réaliser des cartes tridimensionnelles de la grotte en haute précision. Équipés de lidars et de caméras, les robots peuvent collecter des données spatiales fiables dans des environnements où l’intervention humaine est risquée, voire impossible. Ce type de technologie servira ainsi à identifier les sites les plus sûrs pour implanter des bases ou des entrepôts lunaires.

Pour rappel, la Chine prépare des missions lunaires habitées autour de 2030, avec comme grand projet l’installation d’une station de recherche lunaire. Dans ce t environnement forcément hostile, les robots-chiens seront une aide précieuse pour assurer pour la sécurité et la faisabilité des installations lunaires souterraines.