Robots industriels : la Chine écrase le secteur
Hors-Sujet

Robots industriels : la Chine écrase le secteur

29 Sep. 2025 • 10:50
1

Selon la Fédération internationale de la robotique, on dénombre plus de 4,6 millions de robots industriels en activité dans le monde, dont près de la moitié… en Chine ! Le pays a installé à lui seul près de 300 000 nouvelles unités en 2024, soit 54 % du total mondial sur la même période. À titre de comparaison, les États-Unis n’en ont ajouté qu’environ 34 000, dix fois moins donc. Ces données confirment l’avance de Pékin dans la robotisation de son appareil productif.

robot industriel

Des secteurs variés en pleine mutation

Ce déploiement de la robotique industrielle accompagne la transformation de la Chine en véritable moteur industriel : le pays génère aujourd’hui près d’un tiers de la production mondiale, contre seulement 6 % au début des années 2000. « La Chine fabrique désormais plus que les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni réunis », soulignait récemment un expert du secteur.

Robot Humanoide Usine

Des robots humanoïdes travaillant à la chaine ? On en est encore très loin. 

La croissance n’est pas limitée à l’automobile. Les robots investissent désormais l’agroalimentaire, le textile, ainsi que les industries du caoutchouc et du plastique. Cette diversification devrait se poursuivre avec une progression annuelle estimée à 10 % jusqu’en 2028. À l’inverse, les autres grandes puissances industrielles affichent des chiffres en recul : -9 % aux États-Unis, -5 % en Allemagne et -4 % au Japon.

Les limites de la robotique humanoïde

La Chine mise donc massivement sur l’automatisation, mais  reste plus prudente sur les robots humanoïdes, encore coûteux, difficiles à produire entièrement avec sa chaîne d’approvisionnement locale, et souvent moins efficaces en production que des robots industriels dédiés. Ce qui propulse véritablement l’essor chinois, c’est la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. En effet, de très nombreux Ingénieurs, électriciens et programmeurs spécialisés assurent l’installation et la maintenance de ces machines, une expertise dont manquent encore les États-Unis. A noter que ce retard en postes qualifiés pourrait encore s’accentuer suite aux récentes restrictions américaines sur les visas de travail.

Un commentaire pour cet article :

  • Frileux(via l'app )
    29 Sep. 2025 • 12:32
    Ok très bien, ça fait rêver ? En fait non ça fait pleurer plutôt. On se dirige vers une population plus importante de robots que d’humains. Et ils auront ensuite un seul objectif ils trouveront que les hommes sont trop nombreux

