Nvidia corrige le bug de Windows 11 qui plombe les performances en jeu

Soulagement pour les joueurs PC : si vos jeux ont des chutes de FPS depuis quelques semaines sans raison apparente, votre carte graphique n’est pas en cause, mais Windows 11 oui. Nvidia vient de déployer un correctif d’urgence (hotfix) pour réparer les dégâts causés par la mise à jour Windows 11 Octobre 2025, responsable de baisses de performances notables sur les GPU de la marque.

Un hotfix pour retrouver les bonnes performances en gaming

Le coupable est identifié : la mise à jour Windows 11 KB5066835, déployée lors du Patch Tuesday du mois dernier. Particulièrement dense en modifications système, elle a entraîné des effets secondaires indésirables sur les configurations équipées de cartes Nvidia.

Nvidia a réagi en publiant le pilote GeForce version 581.94. Il ne contient aucune nouvelle fonctionnalité, mais une seule ligne cruciale : « Des performances inférieures peuvent être observées dans certains jeux après la mise à jour vers Windows 11 Octobre 2025 ».

Pour retrouver vos FPS, deux solutions s’offrent à vous. Vous pouvez télécharger le correctif manuellement via le site de Nvidia ou passer par la Nvidia App si elle est déjà installée sur votre ordinateur. Elle devrait vous proposer la mise à jour automatiquement.

Une fois le patch appliqué, un redémarrage du PC est recommandé pour que tout rentre dans l’ordre. Si les soucis persistent malgré tout, le retour à un pilote antérieur reste l’ultime recours en attendant un correctif plus complet.