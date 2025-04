Nvidia corrige un paquet de bugs avec une mise à jour pour ses cartes graphiques GeForce

Nvidia publie aujourd’hui un nouveau pilote graphique (576.02) qui apporte un nombre assez important de correctifs aux problèmes de stabilité rencontrés récemment avec les cartes graphiques RTX GeForce. Après de nombreux signalements d’écrans noirs, de plantages dans les jeux et autres bugs, cette mise à jour tente de remettre de l’ordre.

Parmi les corrections notables, Nvidia mentionne :

Une meilleure compatibilité avec Windows 11 24H2

La résolution d’un écran bleu de la mort (BSOD) survenant avec le DLSS 4 et le Multi Frame Generation

Des écrans noirs aléatoires sur les cartes graphiques RTX 50

Une optimisation du DLSS Frame Generation couplé à G-SYNC

Les joueurs de Fortnite, Star Wars Outlaws, Monster Hunter Wilds ou Overwatch 2 devraient également constater des améliorations. Des bugs spécifiques ont également été réglés pour Hellblade 2, Control, The Last of Us Part 1 et Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Cette mise à jour se distingue par son ampleur inhabituelle. Alors que les notes de version de Nvidia tiennent généralement sur une demi-page, elles s’étendent cette fois sur près de deux pages complètes de correctifs.

Ces problèmes persistaient depuis le lancement des GPU RTX 50 en janvier, affectant même les anciennes cartes graphiques avec l’arrivée du DLSS 4. En parallèle, ce pilote graphique propose le support officiel de la nouvelle RTX 5060 Ti qui sort aujourd’hui.

Il faudra voir maintenant si cette mise à jour mettra réellement fin aux soucis rencontrés par les utilisateurs ces derniers mois. Une chose est sûre : Nvidia semble avoir pris la mesure des plaintes.