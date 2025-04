RTX 5060 et 5060 Ti : Nvidia dévoile ses cartes graphiques « abordables »

Nvidia a présenté sa nouvelle gamme de cartes graphiques RTX 5060. Cette gamme vise le segment des joueurs en quête d’un bon rapport qualité-prix, tout en intégrant les dernières avancées technologiques de la marque. Mais certains choix, notamment en matière de mémoire vidéo (VRAM), suscitent déjà des débats.

Deux versions pour la RTX 5060 Ti, le modèle standard en mai

La RTX 5060 Ti se décline en deux variantes : une version 8 Go de mémoire (VRAM), proposée à 399 euros, et une version 16 Go, affichée à 449 euros. Nvidia précise que la version 16 Go sera disponible dès le 16 avril, tandis que la déclinaison 8 Go suivra peu après. De son côté, la RTX 5060 standard, dotée de 8 Go de VRAM, arrivera courant mai.

Sur le plan technique, la RTX 5060 Ti embarque 4 608 cœurs CUDA, un processeur graphique cadencé à 2,4 GHz (jusqu’à 2,57 GHz en boost) et un bus mémoire de 128 bits avec de la mémoire GDDR7. Le modèle standard, quant à lui, dispose de 3 840 cœurs CUDA et d’une configuration mémoire identique, mais avec une consommation énergétique réduite : 145 W contre 180 W pour la Ti.

Performances à la hausse, grâce notamment au DLSS 4

Toutes les cartes de la gamme prennent en charge le DLSS 4 et la technologie Multi Frame Generation, capable de quadrupler le nombre d’images par seconde. Elles bénéficient également des dernières normes de connectivité, comme le PCI Express Gen 5 et le DisplayPort 2.1b.

Selon Nvidia, les performances en jeu sont au rendez-vous. Lors de tests en 1080p avec les réglages maximums, couplés à un processeur AMD Ryzen 7 9800X3D, la RTX 5060 affiche des résultats solides : 234 FPS dans Hogwarts Legacy, 148 FPS dans Cyberpunk 2077 ou encore 130 FPS dans Black Myth: Wukong. Des gains de performances sont également attendus même sans Frame Generation. Dans un jeu qui ne supporte pas cette technologie, il y a un gain d’environ 20 à 25 % par rapport à la génération précédente pour la RTX 5060, selon Justin Walker, directeur principal de la gestion produit GeForce chez Nvidia.

Une mémoire vidéo qui fait débat

Malgré les améliorations techniques, le choix de limiter la mémoire vidéo (VRAM) à 8 Go pour deux des trois modèles fait déjà grincer des dents. Alors que certains jeux récents exigent de plus en plus de mémoire, ce compromis pourrait nuire à la longévité de ces cartes. Nvidia, de son côté, défend ce choix. Le groupe dit essayer d’optimiser le rapport entre le prix et la performance. La société ajoute qu’il faut faire des compromis avec ce type de GPU.

Selon la marque, la quantité de VRAM n’a pas un impact majeur sur les performances globales. Une position qui ne fait pas l’unanimité dans un contexte où de nombreux titres AAA exploitent intensément la mémoire graphique.

Une commercialisation sans Founders Edition

Nvidia ne proposera pas de version Founders Edition pour ces cartes graphiques, laissant entièrement la distribution aux partenaires comme Asus, MSI ou Gigabyte.

Par ailleurs, des ordinateurs portables équipés de GPU RTX 5060 seront aussi disponibles dès le mois de mai. Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI et Razer prévoient déjà des modèles.

La gamme RTX 5060 semble donc taillée pour séduire un large public, à condition que les compromis matériels ne freinent pas l’adoption.