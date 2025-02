RX 9070 et 9070 XT : AMD dévoile les prix et caractéristiques pour concurrencer Nvidia

Après une première présentation en janvier, AMD détaille aujourd’hui les RX 9070 et RX 9070 XT, ses nouvelles cartes graphiques. Elles ont l’avantage d’avoir un prix inférieur aux RTX 5070 et RTX 5070 Ti de Nvidia. La date de sortie est le 6 mars.

Une tarification compétitive pour les RX 9070 et 9070 XT

Les Radeon RX 9070 et 9070 XT seront disponibles respectivement à 649 euros et 699 euros, des prix qui se positionnent directement face aux cartes de Nvidia, telles que la GeForce RTX 5070 à 649 euros et la RTX 5070 Ti à 884 euros. AMD joue donc sa carte sur la compétitivité des prix, en offrant des performances de qualité tout en ayant des GPU moins chers que leurs équivalents chez Nvidia.

Cette stratégie tarifaire a surpris de nombreux observateurs, étant donné que certaines fuites avaient suggéré un tarif plus élevé. Cela démontre la volonté d’AMD de capter une large part du marché, notamment face à une Nvidia confronté à des problèmes de production qui pourraient limiter la disponibilité de ses cartes graphiques.

De bonnes performances

AMD se positionne sur le segment du 4K avec ses nouvelles cartes graphiques et ses chiffres ne laissent pas de place au doute. Selon la société, la RX 9070 XT serait en moyenne 51 % plus rapide que la RX 6900 XT, lancée il y a quatre ans, en 4K avec les paramètres graphiques au maximum. Elle est 26 % plus rapide que l’ancienne RTX 3090 de Nvidia dans les mêmes conditions.

Le modèle RX 9070, quant à lui, affiche des performances 21 % supérieures à celles de la RX 7900 GRE d’AMD (qui se situait autour de la RTX 4070 de Nvidia).

Ces cartes reposent sur l’architecture RDNA 4, qui permet un gain de performance x2 en matière de rasterisation par unité de calcul comparé à l’ancienne RDNA 2, et une nette amélioration du ray tracing. De plus, la RX 9070 XT rivalise désormais avec la RX 7900 XTX, le modèle phare d’AMD en 2022, tout en étant proposée à un prix plus abordable.

FSR 4 pour améliorer les performances en jeu

Outre des performances brutes en jeu, AMD mise aussi sur sa technologie FSR 4, qui vient concurrencer le DLSS de Nvidia. Cette technologie permet d’augmenter le nombre d’images par seconde (FPS) tout en conservant un rendu visuel proche du natif en 4K. Selon AMD, FSR 4 pourra améliorer l’expérience de jeux comme Warhammer 40,000: Space Marine 2, en atteignant jusqu’à 182 FPS, contre 53 FPS sans cette technologie.

Les cartes RX 9070 et 9070 XT seront également compatibles avec le moteur d’IA amélioré d’AMD, ce qui permettra d’enrichir les jeux avec des rendus plus fluides et plus détaillés. De plus, la nouvelle génération de cartes intègre un moteur multimédia amélioré pour l’enregistrement de gameplay, résolvant les problèmes de qualité de vidéo signalés par les joueurs.

Une disponibilité qui devrait éviter les pénuries

Contrairement à Nvidia, qui a évoqué une demande nettement supérieure à l’offre pour ses GPU RTX 50, AMD assure qu’il y aura une disponibilité suffisante pour ses cartes Radeon RX 9070 et RX 9070 XT dès leur lancement le 6 mars. Une différence importante pour les utilisateurs qui cherchent à éviter les délais de livraison prolongés.

Les nouvelles cartes AMD Radeon RX 9070 et 9070 XT risquent de redéfinir les attentes des joueurs en matière de performance et de rapport qualité-prix. Avec une tarification compétitive et des performances qui rivalisent avec certains modèles de Nvidia, AMD s’apprête à secouer un marché des cartes graphiques.

Il va maintenant falloir attendre les tests pour vérifier les dires d’AMD pour ses RX 9070 et 9070 XT.