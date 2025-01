RTX 5090, 5080 et 5070 (Ti) : Nvidia annonce ses cartes graphiques très puissantes

Lors du CES 2025, Nvidia a officiellement levé le voile sur ses nouvelles cartes graphiques (GPU) de la gamme RTX 50, succédant ainsi à la série RTX 40 lancée il y a un peu plus de deux ans. Après de nombreuses fuites et rumeurs, les GPU Blackwell sont désormais confirmés avec les RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070.

Quatre modèles pour tous les besoins

La série RTX 50 se décline en quatre modèles principaux, chacun visant à satisfaire des segments différents du marché des cartes graphiques. Nvidia a ainsi annoncé :

RTX 5090 à 2 349 euros

RTX 5080 à 1 179 euros

RTX 5070 Ti à 884 euros

RTX 5070 à 649 euros

Les RTX 5090 et RTX 5080 seront disponibles dès le 30 janvier 2025, tandis que les RTX 5070 Ti et RTX 5070 arriveront en février. Ces modèles s’appuient sur la toute nouvelle architecture Blackwell et bénéficient de la mémoire GDDR7, ainsi que d’une conception repensée pour la version Founders Edition, qui se distingue par des ventilateurs à double flux et une chambre à vapeur 3D.

De la puissance pour la RTX 5090

Le nouveau modèle phare de Nvidia, la RTX 5090, se distingue par sa capacité à offrir des performances jusqu’à deux fois supérieures à celles de la RTX 4090. Cette carte intègre 32 Go de RAM GDDR7, une bande passante mémoire de 1 792 Go/s et pas moins de 21 760 cœurs CUDA. Bien que sa puissance graphique atteigne 575 watts, elle s’avère plus compacte que la RTX 4090, avec un format à deux slots, permettant son installation dans des PC de petite taille. Grâce à l’optimisation de la consommation énergétique, Nvidia assure que la RTX 5090 sera plus efficace, bien que sa puissance de 575 watts soit supérieure à celle de la RTX 4090 de l’ordre de 125 watts.

En matière de performances, la RTX 5090 a été démontrée lors du CES en faisant tourner Cyberpunk 2077 avec DLSS 4 à 238 FPS, contre 106 FPS pour la RTX 4090 avec DLSS 3.5, tout en activant le ray tracing.

Les autres modèles sont également performants

Les autres cartes graphiques de Nvidia ne sont pas en reste. La RTX 5080 est annoncée comme étant deux fois plus rapide que la RTX 4080, avec 16 Go de RAM GDDR7, une bande passante de 960 Go/s et 10 752 cœurs CUDA. Elle possède une puissance graphique de 360 Watts et nécessite une alimentation de 850 Watts. Les RTX 5070 Ti et RTX 5070 visent quant à elles un public plus large, avec des prix plus « abordables ». La RTX 5070 Ti, équipée de 16 Go de RAM GDDR7 et de 8 960 cœurs CUDA, doit offrir des performances deux fois supérieures à celles de la RTX 4070 Ti.

Des innovations logicielles avec DLSS 4

Une des grandes annonces de cette nouvelle gamme de GPU concerne le DLSS 4, qui propose des améliorations dans le rendu des images. Ce nouveau système de Deep Learning Super Sampling va au-delà de l’amélioration des fréquences d’images, en permettant la génération de jusqu’à trois images supplémentaires par image traditionnelle, ce qui peut multiplier les performances par huit. Le DLSS 4 utilise des modèles d’IA de type transformateurs pour réduire les effets de ghosting, améliorer les détails en mouvement et optimiser la qualité visuelle en temps réel.

Cette technologie s’accompagne également des RTX Neural Shaders et des RTX Neural Faces, qui visent à améliorer la qualité des textures et des visages dans les jeux, en tirant parti de l’IA pour générer des éléments visuels d’une grande précision.

Des GPU RTX 50 pour ordinateurs portables

Nvidia a également annoncé l’arrivée des GPU RTX 50 pour ordinateurs portables, avec des versions adaptées aux contraintes de performance et de consommation d’énergie des machines mobiles. La RTX 5090 pour PC portables, avec ses 24 Go de RAM GDDR7, fera son entrée dès mars 2025, suivi par les RTX 5080, 5070 Ti et 5070.

Que ce soit pour les joueurs, les créateurs de contenu ou les professionnels du calcul haute performance, la gamme RTX 50 promet de répondre aux exigences les plus élevées tout en ouvrant la voie à une nouvelle ère de l’IA et du rendu graphique.

Pour rappel, AMD a annoncé hier ses cartes graphiques RX 9070 et RX 9070 XT, mais les détails sont beaucoup plus légers à leur sujet.