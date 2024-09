Nvidia finaliserait la conception des GPU RTX 5080 et RTX 5090

Attention, de nouveaux monstres de calcul vont bientôt faire leur apparition : si l’on en croit en effet le site chinois benchlife.info, Nvidia finaliserait la conception de ses deux principaux GPU Blackwell, les RTX 5080 et RTX 5090, ce qui laisse entendre qu’un lancement pourrait être imminent (comprendre, d’ici les prochains mois). Ces nouvelles cartes graphiques pourraient être commercialisées durant la période des fêtes, mais il reste tout aussi possible qu’elles soient dévoilées au grand public lors du CES qui se tiendra au mois de janvier 2025. Toujours selon benchlife.info, les deux GPU devraient avoir une puissance thermique (TDP) inférieure aux rumeurs initiales, soit 550W pour la 5090 et 350W pour la 5080 (contre 600W et 400W pour les fuites précédentes).

Si la plupart des rumeurs sur le sujet tablent sur un lancement en 2025, il reste donc encore de l’espoir que Nvidia lance ses GPU Blackwell à la toute fin de l’année en cours, d’autant plus que la conception de ces cartes serait moins complexe que celle de leurs homologues pour serveurs (destinées aux calculs d’IA), ces derniers ayant connu des retards. A noter que lors du lancement de la précédente génération de GPU, les RTX 4090 et 4080 avaient été annoncés en septembre pour une disponibilité en octobre et novembre. Tout reste donc possible…