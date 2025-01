RX 9070 (XT) : AMD annonce ses nouvelles cartes graphiques avec FSR 4

Lors du CES 2025, AMD a présenté sa nouvelle génération de cartes graphiques, les Radeon RX 9070 XT et RX 9070, reposant sur l’architecture RDNA 4. Bien que de nombreux détails restent flous, la société a mis en avant des améliorations majeures, notamment le support de la technologie d’upscaling FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) alimentée par l’intelligence artificielle. Les Radeon RX 9070 XT et RX 9070 seront disponibles au premier trimestre de 2025 via différents fabricants de cartes graphiques, mais AMD n’a pas encore précisé les spécifications exactes, les prix ou les dates de lancement.

Présentation des AMD Radeon RX 970 (XT)

AMD a annoncé que l’architecture RDNA 4 a été conçue de A à Z, avec un accent particulier sur l’amélioration des capacités d’IA. La société a optimisé ses unités de calcul, amélioré le moteur de ray-tracing et ses performances, tout en renforçant la qualité d’encodage des fichiers multimédias. Basées sur un procédé de gravure en 4 nm, les RX 9070 XT et RX 9070 intégrèrent des accélérateurs d’IA de deuxième génération, des accélérateurs de ray-tracing de troisième génération et un moteur d’affichage de radiance de deuxième génération.

Un des points clés de cette nouvelle génération est le lancement du FSR 4, un outil de mise à l’échelle et de génération d’images basé sur l’apprentissage automatique, conçu spécifiquement pour l’architecture RDNA 4. Actuellement, FSR 4 sera uniquement disponible sur les cartes graphiques Radeon RX 9070 et sera supporté dans des jeux comme Call of Duty: Black Ops 6, comme l’a confirmé Matt Booty, président de la division des contenus et studios de Microsoft, lors de la conférence d’AMD au CES de Las Vegas.

Bien que le potentiel de FSR 4 ait été mis en avant, AMD n’a pas encore comparé cette technologie à celle de Nvidia, comme le DLSS, ni précisé les gains en performances ou en qualité d’image qu’elle pourrait offrir. Mais des petites informations ici et là d’AMD suggère que les performances des RX 9070 se rapprocheront de celles des cartes Nvidia GeForce RTX 4070 Ti et RTX 4070 Super.

Des améliorations pour Adrenalin

Enfin, AMD a annoncé l’intégration de nouvelles fonctionnalités d’IA dans son logiciel Adrenalin, telles que la génération d’images via des modèles IA, la synthèse de documents locaux, et un chatbot pour poser des questions sur les paramètres graphiques. Ces fonctionnalités visent à enrichir l’expérience utilisateur, mais les détails supplémentaires sur la série RX 9070 et FSR 4 seront partagés avant leur lancement en premier trimestre de 2025.

À noter que Nvidia annoncera dans quelques heures ses cartes graphiques RTX 5000.