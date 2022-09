Nvidia annonce les RTX 4080 et 4090, ses nouveaux GPU puissants

Nvidia a aujourd’hui présenté sa gamme de cartes graphiques (GPU) RTX 40. On retrouve la RTX 4080 et la RTX 4090, qui proposent toujours plus de puissance, ce qui va notamment intéresser les joueurs (mais pas que). Selon Nvidia, les performances sont jusqu’à quatre fois supérieures à celles des prédécesseurs.

Voici les RTX 4080 et 4090 de Nvidia

Premiers GPU basés sur la nouvelle architecture Ada Lovelace de Nvidia, la série RTX 40 permet de faire des sauts de génération en matière de performances et d’efficacité, et cela représente une nouvelle ère pour le ray tracing en temps réel et le rendu neuronal, qui utilise l’intelligence artificielle pour générer des pixels.

Nvidia propose la RTX 4080 en deux modèles, l’un avec 12 Go de RAM GDDR6X et l’autre avec 16 Go de RAM GDDR6X. Le groupe affirme dit que son GPU est deux à quatre fois plus rapide que la RTX 3080 Ti existante. Pour sa part, la RTX 4090 est la carte haut de gamme. Elle sera livrée avec une importante mémoire GDDR6X de 24 Go. Nvidia affirme qu’elle est deux à quatre fois plus rapide que la RTX 3090 Ti.

Support du DLSS 3

Aussi, les nouvelles cartes graphiques prennent en charge le DLSS 3, un multiplicateur de performances alimenté par l’intelligence artificielle qui ouvre une nouvelle ère de rendu neuronal NVIDIA RTX pour les jeux et les applications. Le DLSS 3 s’appuie sur l’avance de la société en matière de techniques de super-résolution accélérées par l’intelligence artificielle pour offrir une très bonne qualité d’image et des performances jusqu’à quatre fois supérieures à celles du rendu brut, ainsi que la réactivité rapide qui définit une expérience de jeu complète.

Alimenté par de nouveaux Tensor Core de quatrième génération et un nouvel accélérateur de flux optique sur les RTX 40, le DLSS 3 est la dernière itération de la technologie de super-échantillonnage d’apprentissage profond de la société et introduit une nouvelle capacité appelée Optical Multi Frame Generation. Celle-ci génère des trames entièrement nouvelles, plutôt que de simples pixels, ce qui permet d’augmenter les performances. Comme la génération d’images DLSS s’exécute en tant que post-processus sur le GPU, elle peut augmenter le nombre d’images par seconde même lorsque le jeu est limité par le CPU.

Prix et date de sortie

La GeForce RTX 4090 sera disponible le 12 octobre à partir de 1599 dollars (pas encore de prix en euros), et les versions GeForce RTX 4080 16 Go et 12 Go seront disponibles en novembre, à partir de 1199 dollars et 899 dollars respectivement.