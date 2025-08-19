TENDANCES
Jeux vidéo

Call of Duty Black Ops 7 dévoile son trailer, sa date de sortie et sa bêta

19 Août. 2025 • 21:03
0

Call of Duty: Black Ops 7 a eu le droit à une présentation lors de la Gamescom 2025. Ce fut l’occasion d’avoir la bande-annonce, du gameplay, ainsi que la date de sortie et à la disponibilité pour la bêta.

Call of Duty Black Ops 7 Soldats Armes

Présentation de Black Ops 7

Voici comment Treyarch, Raven Software et Activision présentent leur jeu Call of Duty : Black Ops 7 :

En 2035, le monde est en proie au chaos, ravagé par des conflits d’une violence sans précédent et par une guerre psychologique faisant suite aux événements épiques de Black Ops 2 et Black Ops 6. Menée par David Mason et armée d’une technologie ultra-moderne, l’équipe Black Ops doit faire face à un ennemi manipulateur qui exploite la peur pour parvenir à ses fins.

Les joueurs vont avoir le droit à plusieurs modes jeux, présentés ci-dessous par Activision :

  • Campagne en coop : faites équipe ou partez en solo dans une Campagne en Coop innovante qui redéfinit l’expérience Black Ops. Relevez des défis à haut risque dans des environnements très variés, des toits illuminés de néons du Japon à la côte méditerranéenne, en passant par les recoins les plus sombres de l’esprit humain.
  • Multijoueur : le multijoueur de Black Ops 7 démarre sur les chapeaux de roues avec 16 cartes 6v6 et deux cartes 20v20 dès le lancement. Des paysages futuristes de Tokyo aux terres gelées et impitoyables de l’Alaska, chaque environnement est rempli de dangers et d’opportunités. Maîtrisez un arsenal de pointe et déjouez vos ennemis grâce à un système de mouvements omnidirectionnels de nouvelle génération.
  • Zombies : dans le légendaire mode Zombies par manches de Treyarch, le cauchemar commence là où la réalité s’arrête. Piégée au cœur de l’Éther noir, l’équipe est plongée dans un vaste paysage infernal en perpétuel mouvement, où le brouillard ne se dissipe jamais, où les ombres respirent et où les morts ne se reposent pas. Il ne s’agit pas seulement de survivre. C’est une descente dans la folie.

Call of Duty Black Ops 7

Date de disponibilité et bêta

Call of Duty: Black Ops 7 sera disponible le 14 novembre 2025 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC (Steam, Battle.net et Xbox for PC). Il n’y a pas de version pour la Switch 2. De plus, le titre sera disponible dès le jour de sa sortie sur le Game Pass Ultimate pour les joueurs Xbox et PC.

Quant à la bêta, elle débutera le 2 octobre en accès anticipé. Cela concernera ceux qui précommandent le jeu ou ont certains abonnements au Game Pass. Pour la bêta ouverte réellement accessible à tout le monde (et gratuitement), ce sera dès le 5 octobre. La bêta se terminera le 8 octobre.

Signaler une erreur dans le texte










