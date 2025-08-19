Call of Duty Black Ops 7 dévoile son trailer, sa date de sortie et sa bêta

Call of Duty: Black Ops 7 a eu le droit à une présentation lors de la Gamescom 2025. Ce fut l’occasion d’avoir la bande-annonce, du gameplay, ainsi que la date de sortie et à la disponibilité pour la bêta.
Voici comment Treyarch, Raven Software et Activision présentent leur jeu Call of Duty : Black Ops 7 :
En 2035, le monde est en proie au chaos, ravagé par des conflits d’une violence sans précédent et par une guerre psychologique faisant suite aux événements épiques de Black Ops 2 et Black Ops 6. Menée par David Mason et armée d’une technologie ultra-moderne, l’équipe Black Ops doit faire face à un ennemi manipulateur qui exploite la peur pour parvenir à ses fins.
Les joueurs vont avoir le droit à plusieurs modes jeux, présentés ci-dessous par Activision :
Call of Duty: Black Ops 7 sera disponible le 14 novembre 2025 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC (Steam, Battle.net et Xbox for PC). Il n’y a pas de version pour la Switch 2. De plus, le titre sera disponible dès le jour de sa sortie sur le Game Pass Ultimate pour les joueurs Xbox et PC.
Quant à la bêta, elle débutera le 2 octobre en accès anticipé. Cela concernera ceux qui précommandent le jeu ou ont certains abonnements au Game Pass. Pour la bêta ouverte réellement accessible à tout le monde (et gratuitement), ce sera dès le 5 octobre. La bêta se terminera le 8 octobre.
