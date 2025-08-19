TENDANCES
Logiciels

Firefox 142 ajoute un aperçu des liens avec de l’IA et d’autres nouveautés

19 Août. 2025 • 20:04
0

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 142. Cette mise à jour propose plusieurs nouveautés, c’est l’occasion de les découvrir ici.

Firefox Logo

Les nouveautés de Firefox 142

Pour les utilisateurs aux États-Unis, les recommandations d’articles sur la page « Nouvel onglet » sont désormais regroupées par thèmes, tels que Sports, Alimentation et Divertissement, afin de mieux organiser les articles et de faciliter leur consultation. Il est également possible de suivre les thèmes qui vous intéressent et de bloquer ceux que vous préférez ne pas voir, ce qui vous permet de mieux contrôler ce qui s’affiche lorsque vous ouvrez un nouvel onglet.

142 New Tab

Une autre nouveauté concerne l’aperçu des liens avant de visiter les pages. Appuyez longuement sur un lien (ou cliquez avec le bouton droit et sélectionnez « Aperçu du lien »). Mozilla précise que les aperçus peuvent éventuellement inclure des points clés générés par intelligence artificielle. Le groupe assure que l’IA fonctionne en local afin de respecter votre vie privée.

En l’état, cette fonction d’aperçu des liens est disponible aux États-Unis, au Canada (en anglais), au Royaume-Uni et en Australie. Il est nécessaire d’avoir plus de 3 Go de RAM disponibles pour en profiter.

D’autres changements au rendez-vous

En outre, sous Windows, cliquer sur une notification persistante lorsque Firefox est fermé ou redémarré ouvrira désormais correctement le navigateur avec la page Web correspondante, au lieu d’ouvrir simplement la page d’accueil.

Aussi, l’option Stricte en ce qui concerne la protection renforcée contre le pistage prend désormais en charge une liste d’exceptions flexible afin de corriger les dysfonctionnements du site causés par le blocage des traqueurs. Les exceptions sont divisées en deux catégories : les fonctionnalités de base (fonctionnalités essentielles) et les fonctionnalités supplémentaires (fonctionnalités supplémentaires), ce qui permet aux utilisateurs de choisir une meilleure compatibilité du site sans compromettre les protections essentielles de la vie privée.

Voici d’autres nouveautés disponibles :

  • Concentrez-vous sur un seul onglet d’un groupe sans encombrement. Votre onglet actif reste visible, ce qui permet de garder les choses bien rangées même lorsque le groupe est réduit.
  • Vous pouvez désormais supprimer des extensions de la barre latérale en cliquant avec le bouton droit sur l’icône de l’extension et en sélectionnant Supprimer de la barre latérale.
  • Il est maintenant possible de glisser-déposer des images blob.
  • Amélioration des résultats de recherche à partir de l’historique de navigation via la barre d’adresse, réduisant ainsi le risque d’affichage de résultats en double.

Firefox 142 est disponible au téléchargement sur le site officiel.

