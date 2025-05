Firefox 139 ajoute les aperçus de liens, les fonds d’écran personnalisés et plus

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Firefox 139. Il y a quelques nouveautés qui sont disponibles avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de Firefox 139

L’option de personnalisation du fond d’écran (et des couleurs) du nouvel onglet est désormais disponible. Votre propre image peut être utilisée comme fond d’écran du nouvel onglet ou n’importe quelle couleur personnalisée peut être sélectionnée. Cette fonctionnalité sera déployée progressivement pour les nouveaux utilisateurs et peut également être activée immédiatement via Firefox Labs (disponible depuis les paramètres du navigateur). De plus, de nouvelles images de fond d’écran et une nouvelle catégorie Céleste ont également été ajoutées.

Une autre nouveauté est la possibilité d’avoir l’aperçu des liens en les survolant. Pour cela, il faut survoler le lien puis appuyer sur les touches Shift + Alt. L’aperçu va alors apparaître avec le titre, une partie du texte et l’image.

Il est bon de noter que cette fonctionnalité est en cours d’activation. Certains l’ont dès maintenant, mais d’autres doivent attendre pour la profiter.

Parmi les autres nouveautés, de Firefox 139, on retrouve :

Les traductions des pages complètes sont désormais disponibles sur les pages d’extension de Firefox qui commencent par le schéma d’URL moz-extension://.

Les images PNG transparentes conservent désormais leur transparence lorsqu’elles sont collées dans Firefox.

Les performances de HTTP/3 en matière d’envoi (upload) ont été considérablement améliorées, en particulier pour les connexions reprises (QUIC 0-RTT) et les connexions à large bande passante et à délai élevé.

Firefox 139 est disponible dès maintenant sur le site de Mozilla.