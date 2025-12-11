Les films et séries qui arrivent sur Netflix en janvier 2026

Le mois de janvier 2026 s’annonce chargé pour les abonnés Netflix en France. Entre grosses séries événement, comédies romantiques, documentaires chocs et une pluie de classiques ajoutés au catalogue, la plateforme débute l’année avec un programme particulièrement dense. Pour t’aider à t’y retrouver, voici le calendrier complet des sorties Netflix de janvier 2026, avec les dates de mise en ligne, les titres français et originaux, ainsi qu’un résumé pour chaque contenu.

Côté séries, les regards seront évidemment tournés vers Stranger Things 5 : Le Final, conclusion très attendue du phénomène de science-fiction, mais aussi vers la suite de La Chronique des Bridgerton : Saison 4 Partie 1, les nouveautés romance comme Bureau des cœurs, ou encore les programmes de téléréalité et de dating tels que Mon chéri coréen et Love Is Blind: Germany: Season 2. Les amateurs de drama, de thriller et de comédie trouveront également leur bonheur avec de nombreuses créations internationales, de Ne t’enfuis plus à HIS & HERS en passant par La reina del flow: Saison 3.

Les films Netflix de janvier 2026 ne sont pas en reste, avec des productions originales comme People We Meet on Vacation, Kaguya, princesse cosmique ou encore le drame criminel L’Art du faux. À cela s’ajoute une longue liste de nouveautés du catalogue : grands classiques du cinéma, sagas emblématiques, films d’animation familiaux, comédies romantiques, blockbusters d’action et une énorme vague de longs métrages James Bond qui débarquent sur la plateforme. De quoi remplir largement ta liste “à voir” pour ce début d’année.

SÉRIES

Stranger Things 5 : Le Final – Stranger Things 5: The Finale

Date : 01/01

Synopsis : La ville d’Hawkins est confinée, Elfe se cache, et le danger est partout. Les membres de la bande décident de se rassembler, avec un seul objectif : traquer Vecna et le tuer.

Ne t’enfuis plus – Run Away

Date : 01/01

Synopsis : Un père qui recherche désespérément sa fille se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre et découvre des secrets qui pourraient détruire sa famille à jamais.

Mon chéri coréen – My Korean Boyfriend

Date : 01/01

Synopsis : Cinq Brésiliennes, chacune à une étape différente de sa vie, se rendent en Corée du Sud pour rencontrer leurs crushs dans cette émission de téléréalité inspirée des dramas coréens.

Bureau des cœurs – Love from 9 to 5

Date : 01/01

Synopsis : Une employée dévouée et le fils craquant de son patron se disputent le poste de PDG dans une entreprise de lingerie, mais l’amour pourrait bien saboter leurs plans de carrière.

Le Temps des mouches – Time Flies

Date : 01/01

Synopsis : À peine sorties de prison et sans grandes options, deux femmes gèrent une société de désinfection jusqu’à ce qu’une cliente louche les ramène à la vie qu’elles voulaient tant fuir.

Land of Sin

Date : 02/01

Synopsis : Quand un adolescent disparaît, une policière liée personnellement à l’affaire rejoint une enquête compliquée qui révèle des loyautés farouches et de vieilles querelles familiales.

Unlocked : La prison fait un break: Saison 2 – Unlocked: A Jail Experiment: Season 2

Date : 07/01

Synopsis : Dans cette série de téléréalité révélatrice, un shérif donne plus d’autonomie aux détenus d’un centre pénitentiaire de l’Arizona dans le cadre d’une expérience audacieuse.

HIS & HERS

Date : 08/01

Synopsis : Dans la chaleur étouffante d’Atlanta, Anna vit dans une inquiétante réclusion, s’éloignant peu à peu de ses amis et de sa carrière de présentatrice de journaux télévisés. Mais lorsqu’elle entend parler d’un meurtre à Dahlonega, la petite ville tranquille où elle a grandi, Anna sort de sa léthargie pour s’emparer de l’affaire et chercher des réponses. Surpris par cet intérêt soudain, l’inspecteur Jack Harper décide de la surveiller de près dans le cadre de sa propre enquête. Quand chaque histoire a deux versions, quelqu’un ment forcément.

Love Is Blind: Germany: Season 2

Date : 08/01

Synopsis : Un nouveau groupe de célibataires s’apprête à vivre l’expérience de rencontre la plus folle : trouver leur âme sœur et s’engager pour la vie, sans se voir.

Machos alfa: Saison 4 – Alpha Males: Season 4

Date : 09/01

Synopsis : Toujours tourmentés par leur masculinité, les quatre amis jonglent entre paternité, foi et relations amoureuses virtuelles, tout en cherchant un refuge rien qu’à eux.

The Boyfriend: Saison 2 – The Boyfriend: Season 2

Date : 13/01

Synopsis : Sous la neige d’Hokkaido, amitiés et romances naissent tandis qu’un nouveau groupe d’hommes navigue entre premières amours, sentiments non partagés et cœurs pétrifiés.

La reina del flow: Saison 3 – The Queen of Flow: Season 3

Date : 14/01

Synopsis : L’amour, la musique et une famille qui s’agrandit occupent la vie tranquille de Yeimy et Charly… jusqu’à ce qu’un événement catastrophique menace de tout détruire.

Les Sept Cadrans d’Agatha Christie – Agatha Christie’s Seven Dials

Date : 15/01

Synopsis : Une jeune aristocrate brillante cherche à élucider le mystère d’un meurtre commis pendant une fête fastueuse dans une maison de campagne. Une adaptation du roman d’Agatha Christie.

Le Prisme de l’amour – Love Through a Prism

Date : 15/01

Synopsis : Londres, 1914. Une jeune Japonaise inscrite à une académie des beaux-arts ne s’attendait pas à ce que sa rivalité avec un talentueux camarade se transforme en histoire d’amour.

L’Amour à perte – To Love, To Lose

Date : 15/01

Synopsis : Une romance impossible scelle le destin de deux familles quand une femme qui désespère de sauver son restaurant tombe amoureuse de l’héritier grincheux d’un collecteur de dettes.

La famille Upshaw: Partie 7 – The Upshaws: Part 7

Date : 15/01

Synopsis : Avec Regina en campagne électorale et malgré les problèmes financiers du garage de Bennie, la famille Upshaw reste toujours sincère, pleine de vie et d’amour.

Comment traduire cet amour ? – Can This Love Be Translated?

Date : 16/01

Synopsis : Un brillant interprète affronte son plus grand défi : déchiffrer le cœur énigmatique d’une célébrité. Parviendra-t-il à traduire les émotions dans la langue de l’amour ?

Juste humaine – No Tail to Tell

Date : 16/01

Synopsis : Marquée par un passé qu’elle préfère taire, une jeune femme tente de repartir à zéro dans une grande ville. Mais lorsqu’un scandale éclate autour d’elle, elle doit enfin affronter ce qu’elle a toujours voulu cacher… et prouver qu’elle est, avant tout, juste humaine.

Rêve de glace – Finding Her Edge

Date : 22/01

Synopsis : Jeune patineuse pleine de potentiel, une ado voit sa carrière menacée après un incident sur la glace. Entre nouvelle entraîneuse, rivalités et pression familiale, elle devra retrouver confiance en elle pour ne pas renoncer à son rêve.

La Chronique des Bridgerton : Saison 4 Partie 1 – Bridgerton: Season 4 Part 1

Date : 29/01

Synopsis : La quatrième saison de « La Chronique des Bridgerton » est axée sur Benedict (Luke Thompson), le deuxième fils bohème de la famille. Si ses frères aînés et cadets sont mariés et comblés, Benedict n’a pas envie de se ranger… jusqu’au jour où il rencontre une jeune femme au bal masqué organisé par sa mère.

La Mission de Miss Hong – Undercover Miss Hong

Date : PROCHAINEMENT

Synopsis : Employée modèle et discrète, Miss Hong est recrutée pour une mission d’infiltration qu’elle n’a jamais vue venir. Entre faux-semblants, quiproquos et danger bien réel, cette héroïne malgré elle va devoir jongler entre sa vie ordinaire et une enquête de haute volée.

Free Bert

Date : PROCHAINEMENT

Synopsis : Quand un papa sans filtre et sa famille tout aussi spontanée et décomplexée tentent de s’intégrer dans la nouvelle école chic des enfants, c’est le choc dans toute sa splendeur.

FILMS

People We Meet on Vacation

Date : 09/01

Synopsis : Poppy fonctionne à l’impro. Alex préfère tout organiser. Après avoir passé leurs vacances ensemble pendant des années, ils s’interrogent… et s’ils étaient faits l’un pour l’autre ?

The Rip

Date : 16/01

Synopsis : Lorsqu’un drame survient au bord de la mer, la vie d’une famille vole en éclats. Entre secrets enfouis, culpabilité et enquête pesante, chacun doit choisir entre dire la vérité ou protéger ceux qu’il aime.

Kaguya, princesse cosmique – Cosmic Princess Kaguya!

Date : 22/01

Synopsis : La vie d’Iroha bascule lorsque Kaguya, une chanteuse insouciante qui a fui la Lune, emménage chez elle et la convainc de se produire ensemble dans un monde virtuel.

L’Art du faux – The Big Fake

Date : 23/01

Synopsis : À Rome, dans les années 70, un artiste en herbe devient un maître de la contrefaçon pour le compte de bandes criminelles. Un film dramatique inspiré de faits réels.

DOCUMENTAIRES

WWE: Unreal: Saison 2 – WWE: Unreal: Season 2

Date : 20/01

Synopsis : Rebondissements de folie, personnages hors du commun et tout un tas d’histoires. Bienvenue dans les coulisses des plus grandes superstars de la WWE en route pour SummerSlam.

Kidnapped: Elizabeth Smart

Date : 21/01

Synopsis : Ce documentaire revient sur l’enlèvement d’Elizabeth Smart, adolescente kidnappée chez elle en pleine nuit, et suit l’enquête, le calvaire de la jeune fille et sa reconstruction après sa libération.

Take That

Date : PROCHAINEMENT

Synopsis : À travers des images d’archives inédites, ce documentaire retrace l’ascension, la chute et les retrouvailles historiques de l’un des boys bands les plus mythiques du Royaume-Uni.

STAND UP

Marcello Hernández: American Boy

Date : 07/01

Synopsis : Habitué du Saturday Night Live, Marcello Hernández évoque dans son premier spectacle Netflix ses racines latino, des compétitions de danse en famille aux leçons de vie de sa mère.

Mike Epps: Delusional

Date : 27/01

Synopsis : Entre ses ruptures à digérer et sa célébrité à apprivoiser, Mike Epps fait rire en racontant sans filtre comment quelques illusions et beaucoup d’efforts ont fait de lui une star.

ÉVÉNEMENTS

WWE Crown Jewel: 2025

Date : 01/01

Synopsis : Les Superstars de Raw et SmackDown s’affrontent lors d’un événement international avec des matchs de légende et des combats de champions.

WWE SummerSlam: 2025

Date : 01/01

Synopsis : L’action bat son plein quand les Superstars entrent sur le ring pour occuper le devant de la scène lors du Biggest Event of the Summer de la WWE.

WWE Survivor Series: 2025

Date : 01/01

Synopsis : Les Superstars s’affrontent lors de combats de champions, de face-à-face légendaires et du fameux WarGames Match du Fall Classic de la WWE.

WWE SmackDown: 2026

Date : 03/01

Synopsis : Les plus grandes Superstars de la WWE règlent leurs comptes et attisent les rivalités sur le ring, avec chaque semaine des combats riches en adrénaline de la marque bleue.

Monday Night Raw: 2026

Date : 06/01

Synopsis : La série événement de la WWE promet de l’action, du spectacle et des prouesses athlétiques inégalées avec des Superstars en direct chaque semaine.

WWE NXT: 2026

Date : 07/01

Synopsis : Les compétiteurs les plus prometteurs s’affrontent dans l’espoir de devenir les nouvelles Superstars du divertissement sportif.

Star Search

Date : 20/01

Synopsis : Entre prestations hors normes, enjeux colossaux et votes du public, l’émission culte revient pour dénicher une nouvelle génération de talents en direct.

Gratte-ciel : L’ascension en direct – Skyscraper Live

Date : 23/01

Synopsis : Lors d’un événement de haut vol retransmis en direct depuis Taipei, le célèbre grimpeur en solo intégral Alex Honnold tente l’ascension de l’un des plus hauts gratte-ciel du monde.

Royal Rumble: Saison 39: 2026

Date : 31/01

Synopsis : L’événement Road to WrestleMania débute par un combat au corps à corps où les Superstars tentent de défier les meilleurs athlètes de la WWE lors du fameux Royal Rumble.

POUR LES ENFANTS

Un poisson rouge, un poisson bleu: Saison 2 – Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish: Season 2

Date : 01/01

Synopsis : En haut, en bas… perdu, trouvé ! Qu’il s’agisse de jouer au cerf-volant ou de chercher un trésor, les aventures océaniques de Rouge et Bleu sont tout sauf ennuyeuses.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Les Vestiges du jour – The Remains of the Day

Date : 01/01

Synopsis : Un majordome anglais dévoué jusqu’à l’oubli de soi repense à sa vie de service et à l’amour qu’il n’a jamais osé saisir, sur fond d’avant et d’après-guerre.

The Song

Date : 01/01

Synopsis : Un auteur-compositeur voit sa carrière décoller grâce une chanson inspirée de son mariage, mais succès, tentations et secrets mettent vite à l’épreuve sa foi et son couple.

Hancock

Date : 01/01

Synopsis : Super-héros aussi puissant que mal-aimé, Hancock détruit presque tout ce qu’il touche. Jusqu’au jour où un conseiller en communication décide de lui offrir une seconde chance d’être un vrai héros.

Les Rebelles de la forêt – Open Season

Date : 01/01

Synopsis : Boog, ours domestiqué, et Elliot, cerf gaffeur, se retrouvent en pleine nature en pleine saison de chasse. Ensemble, ils vont tenter de retourner la situation contre les chasseurs.

Urban Legend

Date : 01/01

Synopsis : Sur un campus américain, une série de meurtres semble reproduire les pires légendes urbaines. Un groupe d’étudiants tente de démasquer le tueur avant de devenir sa prochaine histoire.

Sept ans au Tibet – Seven Years in Tibet

Date : 01/01

Synopsis : Un alpiniste autrichien trouve refuge au Tibet et noue une amitié inattendue avec le jeune dalaï-lama, tandis que l’Histoire est en marche et que son regard sur le monde change à jamais.

Stand by Me

Date : 01/01

Synopsis : Dans les années 50, quatre garçons partent à pied chercher le corps d’un enfant disparu. Un voyage initiatique qui marquera la fin de leur enfance.

The Edge of Seventeen

Date : 01/01

Synopsis : Nadine, ado déjà au bord de la crise de nerfs, voit sa vie basculer quand sa meilleure amie sort avec son frère. Entre famille, amour et solitude, elle va devoir grandir, bon gré mal gré.

Jesus Revolution

Date : 01/01

Synopsis : Dans l’Amérique des années 70, un pasteur et un jeune hippie se retrouvent au cœur d’un réveil spirituel inattendu qui bouscule l’Église traditionnelle et toute une génération.

En cavale – Hot Pursuit

Date : 01/01

Synopsis : Flic coincée et veuve de trafiquant au tempérament explosif doivent traverser le Texas ensemble pour témoigner. Une cavale chaotique… et fortement surveillée.

Raging Bull

Date : 01/01

Synopsis : Jake LaMotta, boxeur aussi brillant que destructeur, voit sa fureur sur le ring contaminer sa vie privée, entre jalousie, violence et chute inévitable.

Rain Man

Date : 01/01

Synopsis : Jeune homme égocentrique, Charlie découvre l’existence de son frère autiste, exceptionnellement doué avec les chiffres. Un road trip forcé va bouleverser leur relation… et sa vision du monde.

Avant toi – Me Before You

Date : 01/01

Synopsis : Engagée comme aide à domicile auprès d’un jeune homme tétraplégique et désabusé, Lou apporte sa fantaisie dans son quotidien et remet en question ses choix les plus radicaux.

Resident Evil: Damnation

Date : 01/01

Synopsis : Leon S. Kennedy enquête dans un pays d’Europe de l’Est ravagé par la guerre, où une nouvelle arme bio-organique menace de transformer le conflit en cauchemar viral.

Resident Evil: Degeneration

Date : 01/01

Synopsis : Après une attaque zombie dans un aéroport, Leon et Claire unissent leurs forces pour enrayer un nouveau complot impliquant le virus T… et une entreprise prête à tout.

Fire Country: Saison 2 – Fire Country: Season 2

Date : 01/01

Synopsis : Bode et les détenus pompiers continuent de risquer leur vie pour combattre les incendies en Californie, tandis que secrets, famille et rédemption attisent d’autres braises tout aussi dangereuses.

Good Doctor: Saison 7 – The Good Doctor: Season 7

Date : 01/01

Synopsis : Shaun Murphy poursuit sa carrière de chirurgien, entre cas complexes, responsabilités accrues et défis personnels, tout en apprenant à concilier génie médical et vie de famille.

Be Somebody

Date : 02/01

Synopsis : Star de la pop à bout de souffle, un jeune chanteur se cache dans une petite ville et rencontre une lycéenne artiste. Une rencontre qui pourrait changer leurs rêves à tous les deux.

Vendredi 13 – Friday the 13th

Date : 02/01

Synopsis : Des jeunes campent à Crystal Lake, un lieu marqué par une tragédie passée. La légende du lac va bientôt redevenir réalité, machette à la main.

On fait quoi maintenant

Date : 02/01

Synopsis : Entre boulot, famille et amours compliqués, un groupe d’amis d’aujourd’hui se demande sérieusement ce que signifie “réussir sa vie” en 2026, quitte à tout remettre en question.

100% Cachemire – The Ultimate Accessory

Date : 06/01

Synopsis : Un couple parisien très branché décide d’adopter un petit garçon russe… sans être tout à fait prêt à renoncer à son confort de bobos. Le choc culturel est immédiat.

Admis à tout prix – Accepted

Date : 06/01

Synopsis : Refusé par toutes les universités, un lycéen invente une fac bidon pour rassurer ses parents. Problème : d’autres recalés décident de s’y inscrire.

Love Again : un peu, beaucoup, passionnément – Love Again

Date : 07/01

Synopsis : Pour surmonter la mort de son fiancé, Mira continue à envoyer des SMS à son ancien numéro… désormais attribué à un journaliste qui tombe sous le charme de ces messages.

Larguées – Dumped

Date : 07/01

Synopsis : Deux sœurs embarquent leur mère fraîchement quittée direction Ibiza pour lui redonner goût à la vie. Entre fêtes, imprévus et révélations, les vacances ne seront pas de tout repos.

Dragons 2 – How to Train Your Dragon 2

Date : 09/01

Synopsis : Alors qu’Harold et Krokmou explorent de nouveaux horizons, ils découvrent un mystérieux maître de dragons qui menace la paix fragile entre humains et créatures ailées.

Dragons 3 : Le monde caché – How to Train Your Dragon: The Hidden World

Date : 09/01

Synopsis : Face à un nouvel ennemi impitoyable, Harold et Krokmou cherchent un monde caché où les dragons pourraient vivre en sécurité. Une quête qui mettra à l’épreuve leur lien unique.

Dragons – How to Train Your Dragon

Date : 09/01

Synopsis : Dans un village viking obsédé par la chasse aux dragons, le jeune Harold se lie d’amitié avec une Furie Nocturne blessée et remet en cause tout ce que les siens croyaient savoir.

The Wild Robot

Date : 09/01

Synopsis : Après un naufrage, un robot se réveille sur une île sauvage. Pour survivre, il doit apprivoiser la nature… et se faire une place parmi les animaux qui l’entourent.

T’choupi

Date : 11/01

Synopsis : T’choupi découvre le monde qui l’entoure avec sa famille et ses amis, entre petites bêtises, grandes émotions et premières expériences du quotidien.

Jumeaux – Twins

Date : 14/01

Synopsis : Deux frères que tout oppose – l’un grand et musclé, l’autre petit et malin – se découvrent à l’âge adulte. Une réunion explosive, signée Schwarzenegger et DeVito.

L’Origine du mal – The Origin of Evil

Date : 14/01

Synopsis : Une femme d’origine modeste intègre la villa d’une riche famille qu’elle prétend être la sienne. Mais mensonges, manipulations et secrets font rapidement vaciller la façade.

Le flic de Belleville – Belleville Cop

Date : 14/01

Synopsis : Flic de quartier à Belleville, Baaba se retrouve propulsé à Miami pour enquêter sur le meurtre de son ami d’enfance. Sa méthode très personnelle ne passe pas inaperçue.

GoldenEye

Date : 15/01

Synopsis : Bond affronte un ancien agent devenu terroriste, bien décidé à utiliser un satellite arme pour plonger le monde dans le chaos financier.

Casino Royale

Date : 15/01

Synopsis : Nouvelle mission, nouveau 007 : Bond doit faire tomber un financier du terrorisme lors d’une partie de poker à hauts enjeux au Monténégro.

Rien que pour vos yeux – For Your Eyes Only

Date : 15/01

Synopsis : Chargé de récupérer un système de guidage secret, Bond se retrouve pris entre espions, trafiquants et vengeance familiale en Méditerranée.

Bons Baisers de Russie – From Russia with Love

Date : 15/01

Synopsis : Une agente soviétique et Bond se retrouvent au cœur d’un complot visant à discréditer le MI6, sur fond de Guerre froide et de train mythique.

L’Espion qui m’aimait – The Spy Who Loved Me

Date : 15/01

Synopsis : Bond fait équipe avec une espionne russe pour empêcher un magnat mégalo de déclencher une apocalypse nucléaire depuis les fonds marins.

Le monde ne suffit pas – The World Is Not Enough

Date : 15/01

Synopsis : Chargé de protéger l’héritière d’un magnat du pétrole, Bond se retrouve pris dans une conspiration où loyautés et intérêts se brouillent dangereusement.

Goldfinger

Date : 15/01

Synopsis : Bond affronte Auric Goldfinger, obsédé par l’or et prêt à tout pour manipuler les réserves de Fort Knox.

Skyfall

Date : 15/01

Synopsis : Le passé de M refait surface quand un ancien agent se retourne contre le MI6. Bond doit affronter un ennemi qui le connaît trop bien.

Octopussy

Date : 15/01

Synopsis : Bond remonte la piste d’un trafic de bijoux qui cache un plan bien plus dangereux impliquant un général soviétique fanatique.

Quantum of Solace

Date : 15/01

Synopsis : Déterminé à venger la mort de Vesper, Bond affronte une organisation tentaculaire qui manipule gouvernements et ressources naturelles.

Au service secret de Sa Majesté – On Her Majesty’s Secret Service

Date : 15/01

Synopsis : Bond affronte une nouvelle fois Blofeld, tout en tombant amoureux d’une femme libre et insaisissable qui bouleverse sa vie.

On ne vit que deux fois – You Only Live Twice

Date : 15/01

Synopsis : Dans un Japon en pleine crise internationale, Bond enquête sur des disparitions de navettes spatiales qui menacent de déclencher une guerre.

Dangereusement vôtre – A View to a Kill

Date : 15/01

Synopsis : Face à un industriel génial et glaçant, Bond doit empêcher la destruction de la Silicon Valley et un nouveau monopole technologique.

James Bond 007 contre Dr No – Dr. No

Date : 15/01

Synopsis : Première mission filmée de Bond, envoyé en Jamaïque pour enquêter sur la mort d’un agent et déjouer les plans du mystérieux Dr No.

Meurs un autre jour – Die Another Day

Date : 15/01

Synopsis : Après avoir été trahi et emprisonné, Bond traque un ennemi insaisissable qui prépare une arme spatiale redoutable.

Permis de tuer – Licence to Kill

Date : 15/01

Synopsis : En quête de vengeance pour son ami Felix Leiter, Bond tourne le dos au MI6 pour infiltrer un cartel de drogue impitoyable.

Vivre et laisser mourir – Live and Let Die

Date : 15/01

Synopsis : Entre vaudou, barons de la drogue et îles mystérieuses, Bond enquête sur une série de meurtres d’agents britanniques.

Jamais plus jamais – Never Say Never Again

Date : 15/01

Synopsis : Bond sort de sa retraite pour retrouver deux ogives nucléaires volées par le SPECTRE. La chasse peut recommencer.

L’Homme au pistolet d’or – The Man with the Golden Gun

Date : 15/01

Synopsis : Bond affronte un tueur légendaire qui ne manque jamais sa cible, dans un duel aussi élégant que mortel.

Tuer n’est pas jouer – The Living Daylights

Date : 15/01

Synopsis : Chargé de protéger une mystérieuse violoniste, Bond se retrouve au cœur d’un complot mêlant trafic d’armes et guerre froide finissante.

Les diamants sont éternels – Diamonds Are Forever

Date : 15/01

Synopsis : D’un trafic de diamants à une base secrète dans l’espace, Bond affronte une nouvelle fois Blofeld et ses plans délirants.

Demain ne meurt jamais – Tomorrow Never Dies

Date : 15/01

Synopsis : Un magnat des médias manipule l’information pour déclencher une guerre et booster ses audiences. Bond tente de couper le signal à la source.

007 Spectre – Spectre

Date : 15/01

Synopsis : En remontant la piste d’une organisation secrète, Bond découvre que tous ses anciens ennemis pourraient être liés à un même homme de l’ombre.

Opération Tonnerre – Thunderball

Date : 15/01

Synopsis : Après le vol de deux bombes nucléaires, Bond plonge dans une opération sous-marine à haut risque pour éviter un désastre planétaire.

Moonraker

Date : 15/01

Synopsis : Un industriel projette de réinventer l’humanité depuis l’espace. Bond doit l’arrêter avant que la Terre ne soit condamnée.

Les Sept Mercenaires – The Magnificent Seven

Date : 16/01

Synopsis : Un village opprimé par un bandit réunit sept hommes armés pour le défendre. Chacun y trouvera une autre forme de rédemption.

Barbès, Little Algérie – Little Algérie

Date : 16/01

Synopsis : Portrait d’un quartier parisien où se croisent générations, mémoires et identités, entre racines algériennes et vie quotidienne à Barbès.

Inglourious Basterds

Date : 19/01

Synopsis : Pendant la Seconde Guerre mondiale, un commando de soldats juifs américains et une jeune Française décident à leur façon de faire payer le régime nazi.

La Ligne verte – The Green Mile

Date : 19/01

Synopsis : Gardien dans le couloir de la mort, Paul Edgecomb voit son univers basculer à l’arrivée d’un prisonnier au don mystérieux, capable de miracles… ou de malédictions.

La vie scolaire – School Life

Date : 19/01

Synopsis : CPE nouvellement arrivée dans un collège de Seine-Saint-Denis, Samia découvre le quotidien des élèves, leurs galères, leurs talents… et des enseignants qui tiennent bon.

Baby Mama

Date : 22/01

Synopsis : Cadre brillante mais célibataire, Kate décide de faire appel à une mère porteuse. Sauf que la future “baby mama” est tout sauf prévisible.

Les Deux Sirènes – Mermaids

Date : 23/01

Synopsis : Mère fantasque et filles en plein questionnement tentent de cohabiter dans une petite ville, entre premiers amours, foi et envie de fuite.

La Panthère rose – The Pink Panther

Date : 23/01

Synopsis : L’inspecteur Clouseau, gaffeur professionnel, est chargé d’enquêter sur le vol du fameux diamant “Panthère rose”. Catastrophes garanties.

Max

Date : 23/01

Synopsis : Un chien militaire traumatisé par la guerre trouve une nouvelle famille auprès du frère de son maître disparu, et devient bien plus qu’un simple animal de compagnie.

La Panthère Rose 2 – The Pink Panther 2

Date : 23/01

Synopsis : Clouseau rejoint une “dream team” de détectives pour retrouver des trésors volés à travers le monde. Le chaos n’est jamais bien loin.

L’amour ouf

Date : 23/01

Synopsis : De leur adolescence à l’âge adulte, Jackie et Clotaire s’aiment, se ratent, se retrouvent, dans une histoire d’amour XXL marquée par la musique et les erreurs de jeunesse.

Mortal Engines

Date : 25/01

Synopsis : Dans un futur où les villes sont montées sur roues et se dévorent entre elles, une jeune femme et un apprenti historien défient Londres et son impitoyable machine de guerre.